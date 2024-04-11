Кто из пенсионеров получит надбавку летом

Выплату ко Дню независимости Украины начислят лицам, которые получили инвалидность вследствие войны. Также она принадлежит пенсионерам, которые в возрасте до 14 лет стали заключенными концлагерей или гетто.

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Единовременное пособие предусматривается гражданам с ограниченными физическими возможностями, которые получили увечье на производстве или по какой-то другой причине. Сумма надбавки будет зависеть от группы инвалидности:

3 100 гривен – для I группы инвалидности;

2 900 гривен – для II группы инвалидности;

2 700 гривен – для III группы инвалидности.

Обратите внимание! Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получат также 3 100 гривен.

В то же время дополнительные 1 000 гривен могут получить:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние узники (кому на момент содержания еще не исполнилось 18 лет) концентрационных лагерей, гетто, других мест;

дети, которые родились в вышеперечисленных местах;

Также по 650 гривен получат следующие категории граждан:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, которые не женились во второй раз;

жены (мужья) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лицами с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Кто еще получит надбавки

Также получат доплату по возрасту пенсионеры от 70 лет. Размер надбавки по возрасту сейчас является таким:

300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;

456 гривен – для тех, кому от 75 до 79 лет;

570 гривен – тем, кому более 80 лет.

Заметьте! Если пенсионные выплаты превышают 10 340,35 гривны, то доплату не будут начислять.

Кроме этого, на надбавку могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед Украиной. Ее размер устанавливается индивидуально и зависит от характера и уровня заслуги.