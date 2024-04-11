Виплати з ідентифікацією

Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, повинні регулярно підтверджувати свою особу через фізичну ідентифікацію.

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Втім, якщо не пройти ідентифікацію, виплати не будуть нараховуватися. Наприклад, за даними Головного управління ПФУ у Вінницькій області, лише половина з 2 965 пенсіонерів регіону отримала свої пенсійні виплати у квітні. В інших ВПО виплати були тимчасово зупинені.

Зауважте! Така ситуація характерна для багатьох регіонів. Якщо особа не проходить ідентифікацію вчасно, її виплати призупиняються, і накопичуються на розрахунковому рахунку.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію для виплат пенсій можна пройти кількома способами:

Особисто відвідавши відділення Ощадбанку або сервісний центр Пенсійного фонду України з паспортом.

Через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис", який можна отримати в мобільному додатку державного порталу електронних послуг.

Використовуючи відеозв'язок у територіальному органі Пенсійного фонду.

Для пенсіонерів за кордоном – отримання в дипломатичній установі України документу про те, що особа жива, та відправлення його разом з заявою до Пенсійного фонду поштою або через вебпортал з електронним підписом.

Поширені питання про ідентифікацію

Коли слід подавати запит на ідентифікацію? Як тільки пенсіонер отримає повідомлення від Пенсійного фонду про необхідність ідентифікації, варто негайно подати запит. Вибір часу для подання заяви – за самим пенсіонером.

Де можна отримати інформацію про ідентифікацію? Вся необхідна інформація знаходиться за електронною адресою, вказаною у повідомленні від ПФУ, або через особистий кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Які документи необхідні для ідентифікації через відеозв'язок? Необхідно мати:

Паспорт;

Ідентифікаційний код;

Документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);

Документ про право на представництво (за потреби).

Чи можлива ідентифікація з допомогою третьої особи? Так, під час ідентифікації можна залучити родичів або інших осіб для допомоги. У цьому випадку важливо вказати в заяві інформацію про необхідність асистента.