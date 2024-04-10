Що чекає на працюючих пенсіонерів

З 1 квітня мав розпочатися перерахунок пенсійних виплат працюючих пенсіонерів. Пенсії цих осіб мають зрости завдяки надбавці за новонабутий стаж.

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Перерахунок здійснюється за умови роботи пенсіонера протягом щонайменше 24 місяців, після останнього перегляду виплати. Дані за стаж беруться станом на 1 березня 2024 року.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у ПФУ

Тобто, результати перерахунку будуть відомі у червні. Зараз надбавка за кожен рік набутого стажу складає 23,61 гривні. Відповідно, мінімальна сума підвищення виплат складе 47,22 гривні.

У кого ще зростуть пенсії у квітні

З 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата. Тепер вона складає 8 тисяч гривень. Раніше це значення становило 7 100 гривень.

Відповідно до цього, зросла мінімальна пенсія осіб старше 65 років з повним стажем. Тепер вона складає 3 200 гривень. Збільшення пенсій відбулося, оскільки гарантована пенсійна виплата осіб старше 65 років, що набули повний стаж складає 40% від мінімальної зарплати.