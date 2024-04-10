Что ждет работающих пенсионеров

С 1 апреля должен был начаться перерасчет пенсионных выплат работающих пенсионеров. Пенсии этих лиц должны вырасти благодаря надбавке за новоприобретенный стаж.

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Перерасчет осуществляется при условии работы пенсионера в течение не менее 24 месяцев, после последнего пересмотра выплаты. Данные за стаж берутся по состоянию на 1 марта 2024 года.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в ПФУ

То есть, результаты перерасчета будут известны в июне. Сейчас надбавка за каждый год приобретенного стажа составляет 23,61 гривны. Соответственно, минимальная сумма повышения выплат – 47,22 гривны.

У кого еще вырастут пенсии в апреле

С 1 апреля в Украине выросла минимальная зарплата. Теперь она составляет 8 тысяч гривен. Ранее это значение было 7 100 гривен.

В соответствии с этим, выросла минимальная пенсия лиц старше 65 лет с полным стажем. Теперь она 3 200 гривен. Увеличение пенсий произошло, поскольку гарантированная пенсионная выплата лиц старше 65 лет, что приобрели полный стаж составляет 40% от минимальной зарплаты.