Курс валют у банках

Станом на ранок 25 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (без змін проти 24 квітня), а продаж – 39,88 гривні (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (+1 копійка), а продаж – 39,85 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,75 гривні (+2 копійки), а продають за 42,90 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,33 гривні (-18 копійок), а продають – за 39,96 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,40 гривні (без змін), а продаж – 43,06 гривні (+1 копійка).

Яким можу бути курсу долара

Як розповів ще раніше експерт Андрій Шевчишин 24 Каналу, за розрахунками МВФ курс долара в Україні з роками суттєво зросте. Цьогоріч прогнозується, що курс буде на рівні 41 гривні, а у 2029 році сягне аж 54 гривень за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик МВФ опирався на наші внутрішні розрахунки, і цей курс дійсно виглядає реальним. Зараз ми бачимо додатковий сплеск попиту інтересу до купівлі валюти.

Водночас банкір розповідає, що орієнтовно курс в найближчому майбутньому може становити 40 гривень. А ближче до кінця року є ймовірність, що валюта перетне позначку у 41 гривню.

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