Що зумовило коливання курсу

Голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу пояснив, що Нацбанк продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості", відтак, валюта коливається під дією попиту та пропозиції, передає 24 Канал.

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Він пояснив, що поступово Україна повертається до довоєнних показників. Для регулювання подальшої динаміки, НБУ збереже присутність на ринках:

Андрій Пишний Голова НБУ Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами.

Прогнози щодо інфляції покращилися

Пишний додав, що Нацбанк покращив прогнози щодо інфляції до кінця року.

Прогноз інфляції на кінець цього року знижено до 8,2%,

– зазначив голова регулятора.

Він передбачає, що в найближчі роки інфляція стабілізується і зберігатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт.

Сприятливі умови для цього включатимуть:

поступове відновлення нормальної роботи економіки;

зниження зовнішнього інфляційного тиску;

послідовне проведення монетарної політики Нацбанком.

Так, до кінця 2025 року очікується зниження інфляції до 6%, а у 2026 році — до 5%.