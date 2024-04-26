Кому продовжать надходити виплати

У травні нададуть виплати тим, хто отримував їх у квітні. Зокрема, особам, яким продовжили надання допомоги автоматично.

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Також кошти у травні отримають ті, хто подавав заяву на повернення виплат. За умови, що це звернення було схвалено.

Автоматично продовжили виплати:

опікунам та прийомним батькам (за умови, що їхні діти досі виховуються у родині);

пенсіонерам, які мають пенсію до 9 444 гривень;

дітям до 18 років, які мають тяжку хворобу чи інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, якщо вони не досягли 23 років.

громадянам з інвалідністю I та II групи.

Нагадаємо! З 1 березня деяким громадянам виплати автоматично продовжено ще на 6 місяців.

Яку допомогу отримають українці

Заяву на поновлення виплат можна подавати до 30 квітня. При цьому, ті, хто поверне собі допомогу у травні, отримає компенсацію за березень.

Розмір виплат для ВПО зараз такий:

2 тисячі гривень – для осіб старше 18 років;

3 тисячі гривень – неповнолітні та особи з інвалідністю.

Зауважте! Виплати для ВПО надходять громадянам після 15 або 28 числа.