Кому з ВПО продовжать виплати

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави ще наступні 6 місяців. Водночас це право мають лише вразливі категорії, які потребують соцвиплат. Про такі зміни йдеться в оновленому Порядку надання допомоги ВПО.

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Серед ВПО, яким продовжили виплати, є:

  • особи, виплати яким продовжать автоматично,
  • особи, яким необхідно подати заяву для продовження виплат на себе,
  • особи, яким виплати продовжують на всю сім'ю за заявою одного з членів сім’ї.

ВПО, які мають особисто подати заяву знову

Неповнолітні діти до 18 років:

  • ті, які прибули без супроводу законних представників,
  • перебувають у сім’ях патронатних вихователів,
  • діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу серед ВПО.

До речі, подати заяву в інтересах дитини можуть:

  • особи, які перебувають у сімейних або родинних відносинах з дитиною, при наявності документа, який підтверджує такі відносини,
  • особи, уповноважена батьками або іншими законними представниками на супровід дитини, за наявності письмової заяви одного з законних представників,
  • особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування,
  • патронатний вихователь або інші відповідні особи.

Патронатний вихователь:

  • допомога надається на період, поки дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, але не більше ніж на 6 місяців.

Студенти до 23 років:

  • які навчаються денно чи за дуальною формою і не мають власних сімей.

Вагітні жінки:

  • йдеться про жінок після 30-го тижня вагітності, або ж після 27-го тижня для тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС.

Особи з інвалідністю ІІІ групи:

  • виплати продовжаться лише якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яка отримує допомогу, за останні 3 місяці або за минулий квартал не перевищує 9 444 гривні на місяць.

Особи, які втратили працездатність:

  • якщо середньомісячний дохід на одного отримувача допомоги за останні 3 місяці чи минулий квартал не перевищує 9 444 грн, виплати продовжаться. Це стосується осіб пенсійного віку, які не отримують пенсії через недостатній стаж.

Особи з тяжкими формами захворювань:

  • у такому випадку заяву потрібно подати особисто, незалежно від наявності встановленої інвалідності. Діагноз підтверджується формами 027/о та/або 028/о.