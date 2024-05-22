Допомога малозабезпеченим сім'ям
І ВПО, і малозабезпечені сім'ї мають право на державну допомогу. Згідно з законодавством, право на соціальну допомогу мають сім'ї з доходом нижчим за прожитковий мінімум, які постійно проживають в Україні.
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Сім'я вважається малозабезпеченою, якщо її дохід через певні обставини виявляється нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого для неї.
Наприклад сім'я складається з матері, батька та двох дітей віком 4 та 7 років. Відтак, у 2024 році загальний прожитковий мінімум для такої сім'ї в Україні становить:
- Для працездатних батьків: 3 028 гривень + 3 028 гривень;
- Для дитини до 6 років: 2 563 гривень ;
- Для дитини від 6 до 18 років: 3 196 гривень ;
- Загальна сума: 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень = 11 815 гривень.
Допомога малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між їхнім сукупним доходом та прожитковим мінімумом для цієї сім'ї.
Чи можна поєднати два види допомоги
Згідно з чинним законодавством, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) включається до загального доходу сім'ї в таких випадках:
- Якщо в сім'ї є працездатна особа, яка є ВПО і не має роботи або за неї не було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний період;
- Якщо в сім'ї є працездатна особа, яка повернулася після тривалого перебування за кордоном (90 днів або більше), не є зареєстрованою як ВПО, не працює і за неї не було сплачено єдиний внесок на соціальне страхування, і яка подала заяву на отримання державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення.
Юристи підкреслюють, що отримання допомоги на проживання для ВПО може бути поєднане з допомогою для малозабезпечених сімей. Ці два види державної підтримки не виключають одне одного.