Допомога малозабезпеченим сім'ям

І ВПО, і малозабезпечені сім'ї мають право на державну допомогу. Згідно з законодавством, право на соціальну допомогу мають сім'ї з доходом нижчим за прожитковий мінімум, які постійно проживають в Україні.

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Сім'я вважається малозабезпеченою, якщо її дохід через певні обставини виявляється нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого для неї.

Наприклад сім'я складається з матері, батька та двох дітей віком 4 та 7 років. Відтак, у 2024 році загальний прожитковий мінімум для такої сім'ї в Україні становить:

Для працездатних батьків: 3 028 гривень + 3 028 гривень;

Для дитини до 6 років: 2 563 гривень ;

Для дитини від 6 до 18 років: 3 196 гривень ;

Загальна сума: 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень = 11 815 гривень.

Допомога малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між їхнім сукупним доходом та прожитковим мінімумом для цієї сім'ї.

Важливо! Згідно законодавством, обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної соціальної допомоги, доходи у вигляді допомоги на проживання, що надаються ветеранам війни та трудівникам тилу, не враховуються у розрахунку.

Чи можна поєднати два види допомоги

Згідно з чинним законодавством, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) включається до загального доходу сім'ї в таких випадках:

Якщо в сім'ї є працездатна особа, яка є ВПО і не має роботи або за неї не було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідний період;

Якщо в сім'ї є працездатна особа, яка повернулася після тривалого перебування за кордоном (90 днів або більше), не є зареєстрованою як ВПО, не працює і за неї не було сплачено єдиний внесок на соціальне страхування, і яка подала заяву на отримання державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення.

Юристи підкреслюють, що отримання допомоги на проживання для ВПО може бути поєднане з допомогою для малозабезпечених сімей. Ці два види державної підтримки не виключають одне одного.

Зауважте! Однак слід врахувати, що якщо в сім'ї присутні непрацюючі працездатні члени або за когось не сплачено єдиний соціальний внесок, допомога на проживання для ВПО буде врахована у загальний дохід сім'ї, що може вплинути на право на отримання допомоги для малозабезпечених.