Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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США проти створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" Росії

Співрозмовники видання, знайомі з питанням, розповіли, що адміністрація Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

Канада, яка цього року головує в G7 на ротаційній основі, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ. Джерела зазначили, що на переговорах щодо спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії.

Проєкт заяви G7, з якою ознайомилися журналісти, показує, що США не тільки наклали вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, а й наполягають на вилученні слова "санкції" і формулювань, в яких згадується про спроможність Росії підтримувати війну проти України. Цинічно пропонують замінити їх на "отримувати дохід".

Однак, комюніке G7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу. Переговори ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Втім, відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. У лютому союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди 3 роковин повномасштабної війни Росії проти України, – те, що вони робили протягом попередніх двох років, – після того, як Вашингтон виступив проти рішучого засудження агресора.

США також виступають проти посилань на морську стійкість, додали джерела. Окрім того, – проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема, у Південнокитайському морі.

Американські дипломати поінформували колег, що цей крок пов'язаний з переоцінкою Вашингтоном позиції в багатосторонніх організаціях, що робить його нездатним приєднатися до будь-яких нових ініціатив.