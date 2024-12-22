Социальная помощь пенсионерам в 2025 году
Пенсионеры в Украине получат доступ к различным видам поддержки, сообщает 24 Канал.
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В частности:
- доплаты для одиноких лиц в возрасте от 80 лет;
- финансовая помощь от ООН для пенсионеров с доходом менее 3 250 гривен, проживающих в зонах боевых действий;
- временная помощь от государства для лиц с недостаточным страховым стажем.
Обратите внимание! Также предусмотрена социальная пенсия для тех, кто не имеет необходимого стажа. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.
В 2024 году условия выхода на пенсию для украинцев зависят от страхового стажа:
- в 60 лет – при наличии не менее 31 года стажа;
- в 63 года – при условии 21 года стажа;
- в 65 лет – если стаж составляет 15 лет.
Обратите внимание! Для лиц с меньшим стажем, чем 15 лет, предусмотрена возможность получения социальной пенсии.
Поддержка внутренне перемещенных лиц
В 2025 году Министерство социальной политики продолжит оказывать помощь уязвимым категориям населения, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и лица с низкими доходами.
ВПЛ также будут получать помощь:
- 2 000 гривен на одного человека;
- 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Заметьте! Министерство работает над внедрением более универсальных механизмов поддержки для этих групп.