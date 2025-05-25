Как оформить деньги на погребение
Деньги выплачивает ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Для получения помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы:
- документ удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о выплате пособия на погребение;
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.
Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством,
– говорится на сайте ведомства.
Важно! Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.
В каком размере выплачивается пособие на погребение?
В случае смерти пенсионера помощь на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего тем лицам, которые осуществили погребение. Если умерший был "военным", то человеку, который осуществил похороны выплачивается помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.