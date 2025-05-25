Як оформити гроші на поховання

Гроші виплачує ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Для отримання допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та надати такі документи:

документ що посвідчує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства,

– йдеться на сайті відомства.

Важливо! Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.