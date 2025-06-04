Размер пенсии при 40 годах стажа и зарплате более 20 тысяч гривен

На пенсию влияет и возраст выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал.

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Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет, при зарплате 23 000 гривен и стаже 40 лет, размер пенсионной выплаты будет ориентировочно – 10,2 тысячи гривен.



Какая пенсия будет в 60 лет, если зарплата больше 20 тысяч и стажа 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

При выходе на заслуженный отдых в 63 года и указанных обстоятельствах, пенсия будет несколько выше и составит, примерно – 12 тысяч гривен.



Размер пенсии, если выходишь на пенсию в 63 и зарплате более 20 000 гривен / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего, в таком случае, идти на пенсию в 65 лет. При указанных данных, пенсия будет примерно – 13,2 тысячи гривен.



В каком возрасте выгоднее всего выходить на пенсию / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.