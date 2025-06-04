Розмір пенсії при 40 роках стажу і зарплаті більш як 20 тисяч гривень

На пенсію має вплив і вік виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.

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Якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років, при зарплаті 23 000 гривень і стажі 40 років, розмір пенсійної виплати буде орієнтовно – 10,2 тисячі гривень.



Яка пенсія буде в 60 років, якщо зарплата більше 20 тисяч і стажу 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

При виході на заслужений відпочинок у 63 роки і вказаних обставинах, пенсія буде дещо вищою і складе, приблизно – 12 тисяч гривень.



Розмір пенсії, якщо виходиш на пенсію в 63 та зарплаті більш як 20 000 гривень / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше, в такому випадку, йти на пенсію у 65 років. При вказаних даних, пенсія буде приблизно – 13,2 тисячі гривень.



В якому віці найвигідніше виходити на пенсію / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.