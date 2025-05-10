Хто має право на соціальну пенсію
Соціальна пенсія призначається громадянам, яким виповнилося 60 років і які не набули мінімального страхового стажу (у 2025 році це 32 роки для осіб, що досягли пенсійного віку), передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Є ще два важливі критерії для отримання такої пенсії. Важливо, щоб особа:
- не отримувала інших видів пенсій;
- перебувала у складних матеріальних умовах і не мають інших джерел для існування.
Зауважте! Розмір соціальної пенсії для осіб без страхового стажу визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривню) і середнім доходом на одну особу в родині за останні 6 місяців. При цьому максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень, тобто 100% прожиткового мінімуму для працездатних.
Які документи потрібні
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код (РНОКПП).
- Довідка про склад сім’ї та місце проживання.
- Документ про відсутність інших доходів (можуть запросити довідку з ДПС).
- Витяг із трудової книжки (якщо є).
- Довідка з Пенсійного фонду про відмову у призначенні пенсії за віком через відсутність стажу.
Зауважте! Заяву можна подати до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання, а також через ЦНАП або в електронному форматі.