Хто має право на соціальну пенсію

Соціальна пенсія призначається громадянам, яким виповнилося 60 років і які не набули мінімального страхового стажу (у 2025 році це 32 роки для осіб, що досягли пенсійного віку), передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Є ще два важливі критерії для отримання такої пенсії. Важливо, щоб особа:

не отримувала інших видів пенсій;

перебувала у складних матеріальних умовах і не мають інших джерел для існування.

Зауважте! Розмір соціальної пенсії для осіб без страхового стажу визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривню) і середнім доходом на одну особу в родині за останні 6 місяців. При цьому максимальна виплата не може перевищувати 3 028 гривень, тобто 100% прожиткового мінімуму для працездатних.

Які документи потрібні

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Довідка про склад сім’ї та місце проживання.

Документ про відсутність інших доходів (можуть запросити довідку з ДПС).

Витяг із трудової книжки (якщо є).

Довідка з Пенсійного фонду про відмову у призначенні пенсії за віком через відсутність стажу.

Зауважте! Заяву можна подати до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання, а також через ЦНАП або в електронному форматі.