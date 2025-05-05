Виплата пенсії після мобілізації на службу

Проте призов на військову службу не впливає на пенсію, і виплату продовжують надавати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Про це йдеться у частині три статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Він визначає, що пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, виплата пенсій не припиняється.

Зокрема її продовжують надавати й тим українцям, хто уклав новий контракт на проходження військової служби під час дії особливого періоду:

до Збройних Сил України;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

органів та підрозділів цивільного захисту.

Зауважте! Пенсія надається на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення.