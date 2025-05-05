Виплата пенсії після мобілізації на службу
Проте призов на військову службу не впливає на пенсію, і виплату продовжують надавати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Про це йдеться у частині три статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Він визначає, що пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, виплата пенсій не припиняється.
Зокрема її продовжують надавати й тим українцям, хто уклав новий контракт на проходження військової служби під час дії особливого періоду:
- до Збройних Сил України;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
- органів та підрозділів цивільного захисту.
Зауважте! Пенсія надається на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення.