Який офіційний курс злотого в Україні 4 червня
Станом на 4 червня, офіційний курс злотого в Україні знизили до – 11,09 гривні (-6 копійок, порівняно з 3 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках на початку літа
Середній банківський курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився таким чином:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 3 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
А от в обміннику відбулися такі зміни:
- купівля – 11,03 гривні за злотий (-2 копійки);
- продаж – 11,14 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки гривень треба мати, щоб купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих у банку необхідно приблизно – 1 145 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 114 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні
- за 100 злотих у банку сьогодні дадуть приблизно – 1 080 гривень;
- в обміннику за 100 злотих дадуть орієнтовно – 1 103 гривень.