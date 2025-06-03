Чи приходять рахунки за комуналку у зруйнованому житлі

Деяким українцям приходять рахунки на оплату комунальних послуг за користування житлом, яке зруйноване, або у якому вони не мешкають, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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До редакції видання "На пенсії" звернулася 84-річна Віталія Кучеренко. Вона – внутрішньо переміщена особа з села Козацьке Херсонської області. У червні 2023 року через руйнування будинку переїхала до Одеси. Але, попри це, "Херсоноблгаз" і досі надсилає їй рахунки: борг нібито накопичився з 2022 року і вже становить 9 000 гривень.

Як уникнути боргів

Не платити за комуналку можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Тоді у них з'являється право вимагати від постачальника комунальних послуг зупинити нарахування. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Такою довідкою може бути:

довідка ВПО;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про перетин кордону;

довідка, що підтверджує пошкодження чи руйнування житла через бойові дії.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою.