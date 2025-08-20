Чи планують українці повертатися додому з Польщі?

Як показує статистика, українці добре інтегрувались у економіку Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Потрібно зауважити, що зараз у Польщі проживає близько 1 мільйона українців. Завдяки переміщенню цих осіб, польський ринок праці доволі пожвавився. Аналітична агенція Fitch Ratings вважає, що ця тенденція триватиме і надалі.

Вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде укладено перемир'я, ми не думаємо, щоб багато українських біженців повернулися до України,

– зазначають аналітики Fitch Ratings.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що окрім біженців в Польщі проживає значна кількість українців, які просто емігрували.

Аналітики вважають, що у Польщі відбуватиметься надалі економічне зростання. Зокрема, завдяки українцям. Збільшення відбуватиметься на:

3% – за 2025 рік;

3% – за 2026 рік;

3,1% – за 2027 рік.

Чи хочуть українські біженці повертатися в Україну з-за кордону?

Багато українців прагнуть повернутися в Україну з-за кордону. Проте, як показує дослідження Gradus Research, дійсно зробити це готові – 64% опитаних.

Сумніви відносно повернення виникають через нестабільну ситуацію в Україні. Йдеться як про небезпеку від обстрілів, так і складне економічне становище.

Зауважте! Торік повернутись хотіли лише 55%. Кількість бажаючих збільшилась на фоні надії на закінчення війни, яка виникла через переговори.