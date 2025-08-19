Чинники такого вибору класифікують на дві групи: ті, що стимулюють повернення, і ті, що його стримують. Про це пише 24 Канал з посиланням на Gradus Research.

Що впливає на рішення українців повертатися додому?

Згідно з нещодавнім опитуванням, відсоток українців, які бажають повернутися з-за кордону, зріс до 64% у 2024 році порівняно з 55% торік. Однак, цей показник залишається нижчим за 75%, зафіксованих у 2023 році, що свідчить про помітні зміни в настроях серед діаспори.

Серед головних мотивів повернення:

емоційна прив'язаність до України,

ностальгія,

складнощі адаптації за кордоном,

очікування підтримки в знайомому соціальному середовищі.

Але найбільш емоційними чинниками залишається глибока туга за батьківщиною в поєднанні з втомою від безперервних пристосувань, яких вимагає їхня нинішня ситуація.



Які настрої панують серед біженців в ЄС / Інфографіка Gradus Research

Водночас вибір залишитися в приймаючих країнах значною мірою зумовлений прагненням до стабільності. Такі фактори, як підвищена безпека, покращена якість життя і кращі можливості для них самих і їхніх дітей, відіграють вирішальну роль у цьому рішенні.

Крім того, занепокоєння щодо потенційних викликів після повернення в Україну є вагомим чинником.

ЄС частіше розглядають як довгострокове місце проживання

Порівняно з попереднім опитуванням, Gradus Research зафіксували зростання мотивуючих до повернення факторів та часткове зниження тих, що стримують.

Водночас загальний індекс повернення знизився – це свідчить про те, що ЄС дедалі частіше розглядається як довгострокове місце для життя.



Чи хочуть повернутися українці додому / Інфографіка Gradus Research

Оцінку можливості повернення суттєво формує інформаційний контекст. Так, під час проведення опитування у квітні 2025 року звучали сигнали про потенційні мирні переговори та низка публічних проукраїнських заяв з боку лідера США. Це могло тимчасово підсилити надії на позитивні зміни.

При цьому у 2025 році головною причиною, яка стримує повернення, стала вища якість життя за кордоном. Торік на першому місці була безпека.

