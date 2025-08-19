Факторы такого выбора классифицируют на две группы: стимулирующие возвращение, и те, что его сдерживают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Gradus Research.

Что влияет на решение украинцев возвращаться домой?

Согласно недавнему опросу, процент украинцев, желающих вернуться из-за границы, вырос до 64% в 2024 году по сравнению с 55% в прошлом году. Однако, этот показатель остается ниже 75%, зафиксированных в 2023 году, что свидетельствует о заметных изменениях в настроениях среди диаспоры.

Среди главных мотивов возвращения:

эмоциональная привязанность к Украине,

ностальгия,

сложности адаптации за рубежом,

ожидание поддержки в знакомой социальной среде.

Но наиболее эмоциональными факторами остается глубокая тоска по родине в сочетании с усталостью от непрерывных приспособлений, которых требует их нынешняя ситуация.



Какие настроения царят среди беженцев в ЕС / Инфографика Gradus Research

В то же время выбор остаться в принимающих странах в значительной степени обусловлен стремлением к стабильности. Такие факторы, как повышенная безопасность, улучшенное качество жизни и лучшие возможности для них самих и их детей, играют решающую роль в этом решении.

Кроме того, беспокойство относительно потенциальных вызовов после возвращения в Украину является весомым фактором.

ЕС чаще рассматривают как долгосрочное место жительства

По сравнению с предыдущим опросом, Gradus Research зафиксировали рост мотивирующих к возвращению факторов и частичное снижение тех, сдерживающих.

В то же время общий индекс возвращения снизился – это свидетельствует о том, что ЕС все чаще рассматривается как долгосрочное место для жизни.



Хотят ли вернуться украинцы домой / Инфографика Gradus Research

Оценку возможности возвращения существенно формирует информационный контекст. Так, во время проведения опроса в апреле 2025 года звучали сигналы о потенциальных мирных переговорах и ряд публичных проукраинских заявлений со стороны лидера США. Это могло временно усилить надежды на позитивные изменения.

При этом в 2025 году главной причиной, которая сдерживает возвращение, стало более высокое качество жизни за рубежом. В прошлом году на первом месте была безопасность.

