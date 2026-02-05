Украинцы, живущие в Испании, советуют оценивать страну трезво, и перед переездом обязательно учитывать недостатки, с которыми здесь придется столкнуться. Ведь их там на самом деле немало, сообщает waiild3.

Какие минусы жизни в Испании для украинки?

Бюрократия

По словам украинки, бесконечные очереди в Испании – это реальность, и вовсе не преувеличение. К этому же минусу девушка добавляет и государственную медицину: если проблема не срочная, то записи к врачу можно легко ждать несколько месяцев.

Зарплаты

Часто украинцы, что переезжают в Испанию, ожидают больших заработков – впрочем, средняя зарплата в этой стране не такая уж и высокая.

Для тех, кто работает онлайн, или в международных компаниях – ок, но в целом это правда, что платят меньше, чем во многих странах,

– рассказала украинка.

Кроме того, найти работу в Испании непросто, и особенно в маленьких городах. Молодые и людям, не знающим языка, часто приходится ехать в другие регионы страны, или же работать не по специальности.

Медленные сервисы

Украинцы привыкли к быстрой работе многих сервисов – банков, почты, государственных услуг. А вот в Испании никто не спешит, и многие вещи будут отнимать больше времени.

Разный климат

Это не совсем минус именно для украинки, но ей приходилось слышать, как на это жаловались другие украинцы в Испании. Нужно учитывать, что Каталония и Валенсия зимой не имеют отопления, а вот летом приходится мириться с жарой. А вот в северных регионах летом погода умеренная, а вот зимой может быть по-настоящему холодно – например, в феврале температура держится на уровне 9 – 10 градусов, пишет AccuWeather.

