Хто може отримати квартиру від держави
Окремі категорії громадян України можуть звернутися до відповідних органів із запитом про надання їм помешкання, пише 24 Канал з посиланням на finance.ua.
За законом Про житловий фонд соціального призначення квартиру можуть отримати такі категорії населення:
- люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі
- громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними
- діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання
- внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні
- сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів
- люди з дуже низьким середньомісячним доходом.
Зверніть увагу! Безкоштовне житло надається тільки людям, які не мають ресурсів для існування або перебувають у складних життєвих обставинах.
Хто може отримати житло позачергово
Станом на 2025 рік у першу чергу житло видається таким категоріям громадян:
- сім'ї загиблих військових
- реабілітовані жертви політичних репресій
- учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи
- діти-сироти й діти з інвалідністю
- постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій
- багатодітні родини з 5 і більше дітьми.
Яке це буде житло
Мінімальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну людину. За потреби місцева влада може надати додаткові 10 квадратів або навіть окреме житло.
Це може бути окрема кімната в комунальній квартирі, повноцінна квартира або будинок.
Важливо! Попри те, що соціальне житло надають конкретній людині або родині, воно не переходить у приватну власність. Держава лише передає його у користування на певний строк за договором соціального найму.
Що зробити, щоб отримати квартиру від держави
Якщо ви хочете отримати житло, необхідно:
- звернутися до місцевого органу влади
- надати документи, що підтверджують право на пільгу або складні життєві обставини
- пройти перевірку умов житла
- отримати рішення житлової комісії про взяття на облік
- чекати на виділення житла або компенсації відповідно до черги.
Які ціни на оренду в Україні
- Українці витрачають більшу частину заробітку на оплату оренди
- За останні півроку ціни знизилися в середньому на 35%. У Києві – на 6%, у Сумах – на 28%. Це пов'язано з посиленням російських обстрілів.