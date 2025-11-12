Хто може отримати квартиру від держави

Окремі категорії громадян України можуть звернутися до відповідних органів із запитом про надання їм помешкання, пише 24 Канал з посиланням на finance.ua.

За законом Про житловий фонд соціального призначення квартиру можуть отримати такі категорії населення:

люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі

громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними

діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання

внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні

сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів

люди з дуже низьким середньомісячним доходом.

Зверніть увагу! Безкоштовне житло надається тільки людям, які не мають ресурсів для існування або перебувають у складних життєвих обставинах.

Хто може отримати житло позачергово

Станом на 2025 рік у першу чергу житло видається таким категоріям громадян:

сім'ї загиблих військових

реабілітовані жертви політичних репресій

учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни

постраждалі від Чорнобильської катастрофи

діти-сироти й діти з інвалідністю

постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій

багатодітні родини з 5 і більше дітьми.

Яке це буде житло

Мінімальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну людину. За потреби місцева влада може надати додаткові 10 квадратів або навіть окреме житло.

Це може бути окрема кімната в комунальній квартирі, повноцінна квартира або будинок.

Важливо! Попри те, що соціальне житло надають конкретній людині або родині, воно не переходить у приватну власність. Держава лише передає його у користування на певний строк за договором соціального найму.

Що зробити, щоб отримати квартиру від держави

Якщо ви хочете отримати житло, необхідно:

звернутися до місцевого органу влади

надати документи, що підтверджують право на пільгу або складні життєві обставини

пройти перевірку умов житла

отримати рішення житлової комісії про взяття на облік

чекати на виділення житла або компенсації відповідно до черги.

