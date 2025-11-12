Хто може отримати квартиру від держави

Окремі категорії громадян України можуть звернутися до відповідних органів із запитом про надання їм помешкання, пише 24 Канал з посиланням на finance.ua.

За законом Про житловий фонд соціального призначення квартиру можуть отримати такі категорії населення:

  • люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі
  • громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними
  • діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання
  • внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні
  • сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів
  • люди з дуже низьким середньомісячним доходом.

Зверніть увагу! Безкоштовне житло надається тільки людям, які не мають ресурсів для існування або перебувають у складних життєвих обставинах.

Хто може отримати житло позачергово

Станом на 2025 рік у першу чергу житло видається таким категоріям громадян:

  • сім'ї загиблих військових
  • реабілітовані жертви політичних репресій
  • учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи
  • діти-сироти й діти з інвалідністю
  • постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій
  • багатодітні родини з 5 і більше дітьми.

Яке це буде житло

Мінімальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну людину. За потреби місцева влада може надати додаткові 10 квадратів або навіть окреме житло.

Це може бути окрема кімната в комунальній квартирі, повноцінна квартира або будинок.

Важливо! Попри те, що соціальне житло надають конкретній людині або родині, воно не переходить у приватну власність. Держава лише передає його у користування на певний строк за договором соціального найму.

Що зробити, щоб отримати квартиру від держави

Якщо ви хочете отримати житло, необхідно:

  • звернутися до місцевого органу влади
  • надати документи, що підтверджують право на пільгу або складні життєві обставини
  • пройти перевірку умов житла
  • отримати рішення житлової комісії про взяття на облік
  • чекати на виділення житла або компенсації відповідно до черги.

Які ціни на оренду в Україні

  • Українці витрачають більшу частину заробітку на оплату оренди
  • За останні півроку ціни знизилися в середньому на 35%. У Києві – на 6%, у Сумах – на 28%. Це пов'язано з посиленням російських обстрілів.