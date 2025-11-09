Чи багато українці витрачають на оренду зараз?

В більшості міст України українці дійсно витрачають більшу частину зарплати на оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на статистику ЛУН.

Найбільше витрачають в Ужгороді – в середньому 76% від доходу. Також значні витрати у таких містах:

67% – Луцьк;

64% – Львів;

54% – Київ;

53% – Черкаси;

53% – Вінниця.

Найменше витрачають у Харкові. Там оренда складає в середньому – 20% від доходу.



Скільки доводиться витрачати на оренду у різних містах України у листопаді 2025 / Скриншот ЛУН

Зверніть увагу! Найбільше частка із зарплати на оренду за останні пів року впала у Вінниці. Це значення знизилось на 7%.

Що ще важливо знати про оренду в Україні зараз?

Статистика показує, що за останні 6 місяців оренда квартири відчутно впала в ціні у Сумах. Винаймати однокімнатну стало дешевше на 28%.

Одним із найдешевших варіантів для оренди є житловий вагончик. В середньому він коштує до 4 тисяч гривень на місяць.

Важливо! За даними на порталі Дія, українці мають право отримати компенсацію за зруйноване житло зараз.