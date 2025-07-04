Які програми забезпечують українців безкоштовним житлом, хто може податися на них і що потрібно для отримання житла, інформує 24 Канал.
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Хто може отримати дах над головою
Закон України про житловий фонд соціального призначення є документом, що регулює механізм надання соцжитла для різних категорій. Втім треба розуміти, що отримання житла за таким принципом доволі тривалий. Він потребує як тривалого збору документів, так і часу очікування.
Цьогоріч акцент зроблено на допомогу таким особам:
- військовослужбовці,
- внутрішньо переміщені особи (ВПО),
- особи з інвалідністю,
- сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування,
- родини загиблих військових,
- громадини, чиє житло було зруйноване через війну.
Наприклад держава пропонує ВПО нове житло у тилових областях України за рахунок іноземної допомоги, або ж службові квартири, але на тимчасовій основі. Пріоритет надається тим родинам, які мають дітей, людям похилого віку та особам з інвалідністю.
Щодо військових, то для них передбачені зазвичай новобудови або ж відновлене житло за бюджетні кошти або кошти донорів.
Які програми підтримки забезпечують житлом
- єВідновлення
Програма допомагає ВПО та громадянам, чиє житло було зруйноване. Відомо, що компенсація надається у вигляді сертифікатів на нове житло або грошей на будівництво.
- єОселя
Це програма, яка розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для них доступна іпотека під 3%, а для решти громадян – під 7%.
Максимальна площа житла, яку можна отримати під такі відсотки, – 52,5 квадратні метри на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї.
- Програма "Доступне житло"
Це для тих, хто потребує поліпшення умов проживання. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву може відшкодувати до 30% вартості житла, а решту покрити можна або власними коштами, або кредитом.