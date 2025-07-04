Які програми забезпечують українців безкоштовним житлом, хто може податися на них і що потрібно для отримання житла, інформує 24 Канал.

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Хто може отримати дах над головою

Закон України про житловий фонд соціального призначення є документом, що регулює механізм надання соцжитла для різних категорій. Втім треба розуміти, що отримання житла за таким принципом доволі тривалий. Він потребує як тривалого збору документів, так і часу очікування.

Цьогоріч акцент зроблено на допомогу таким особам:

військовослужбовці,

внутрішньо переміщені особи (ВПО),

особи з інвалідністю,

сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування,

родини загиблих військових,

громадини, чиє житло було зруйноване через війну.

Наприклад держава пропонує ВПО нове житло у тилових областях України за рахунок іноземної допомоги, або ж службові квартири, але на тимчасовій основі. Пріоритет надається тим родинам, які мають дітей, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Щодо військових, то для них передбачені зазвичай новобудови або ж відновлене житло за бюджетні кошти або кошти донорів.

Які програми підтримки забезпечують житлом

єВідновлення

Програма допомагає ВПО та громадянам, чиє житло було зруйноване. Відомо, що компенсація надається у вигляді сертифікатів на нове житло або грошей на будівництво.

єОселя

Це програма, яка розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для них доступна іпотека під 3%, а для решти громадян – під 7%.

Максимальна площа житла, яку можна отримати під такі відсотки, – 52,5 квадратні метри на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї.

Програма "Доступне житло"

Це для тих, хто потребує поліпшення умов проживання. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву може відшкодувати до 30% вартості житла, а решту покрити можна або власними коштами, або кредитом.