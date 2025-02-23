Яку допомогу отримує дружина загиблого

У разі загибелі військовослужбовця його родина може отримати одноразову виплату, яка складає 15 мільйонів гривень або допомогу у вигляді 750-кратного прожиткового мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Виплата залежить від обставин загибелі: для військових, які загинули під час бойових дій, компенсація вища.

Зауважте! Для отримання допомоги необхідно звернутися до відповідних органів з необхідними документами.

Виплати розподіляються між найближчими родичами та здійснюються поетапно:

початково 20% суми;

решта – щомісяця протягом 40 місяців.

Які пільги має дружина загиблого

Дружини загиблих військовослужбовців мають право на низку пільг від держави, зокрема:

Безкоштовне зубопротезування (окрім протезів з дорогоцінними металами).

Ліки та медичні вироби за рецептом.

Санаторно-курортне лікування або компенсація за нього.

50% знижка на ЖКП та квартплату (за умови відповідності житла нормам).

50% знижка на паливо, якщо немає центрального опалення в будинку.

Пенсія дружинам загиблих

Дружина загиблого військовослужбовця може отримати пенсію по втраті годувальника. Право на таку пенсію дається після досягнення 50 років, за умови наявності мінімум 20 років страхового стажу.

Розмір пенсії становить 70% від грошового забезпечення загиблого, але не менше 7 800 гривень. Пенсія може бути призначена також дітям і іншим родичам за певних умов.

Зауважте! Після досягнення 55 років пенсія надається незалежно від наявності страхового стажу.