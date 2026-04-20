Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве?

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – около 17 тысяч гривен, что на 6% меньше чем в прошлом году, сообщает ЛУН.

Самыми дорогими остаются центральные престижные районы с развитой инфраструктурой. В Печерском районе средняя стоимость аренды составляет 39,8 тысячи гривен.

Другие районы Киева значительно дешевле:

Шевченковский – 30 тысяч гривен;

Подольский – 20 тысяч гривен;

Голосеевский – 20 тысяч гривен;

Соломенский – 17 тысяч гривен 17 тысяч гривен;

Оболонский – 15,3 тысячи гривен;

Дарницкий – 15 тысяч гривен.

Самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе за 9 тысяч гривен, Святошинском за 13 тысяч гривен и Днепровском за 13,7 тысяч гривен.

Какова стоимость аренды двухкомнатной и трехкомнатной квартиры?

На большие квартиры спрос значительно меньше, но цена остается высокой. Двухкомнатные квартиры в Киеве стоят от 12 тысяч гривен в Деснянском районе до 53,1 тысячи гривен на Печерске.

В Шевченковском районе аренда однокомнатной квартиры стоит 35 тысяч гривен, в Голосеевском – 30 тысяч гривен, в Подольском – 25,8 тысячи гривен. Одними из самых дешевых остаются Святошинский и Днепровский районы со стоимостью 16 тысяч и 15 тысяч гривен соответственно.

Средняя стоимость трехкомнатных квартир тоже отличается:

в Печерском – 75,2 тысячи гривен;

в Шевченковском – 53,1 тысячи гривен;

в Голосеевском – 44,2 тысячи гривен;

в Подольском – 38 тысяч гривен;

в Оболонском – 33 тысячи гривен;

в Соломенском – 30 тысяч гривен;

в Днепровском – 28 тысяч гривен.

Здесь самые дешевые варианты можно найти в Дарницком и Деснянском районах стоимостью 23 тысячи и 14 тысяч гривен.

