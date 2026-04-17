В каких городах аренда почти равна зарплате?
По данным исследования DIM.RIA и robota.ua, в Ужгороде украинцы тратят около 92% заработка на аренду жилья.
В Киеве на аренду в среднем уходит 72% месячного заработка, во Львове – 64%, в Днепре – 54%, а в Одессе – 42%.
При этом стоимость аренды в этих городах:
- Киев – 23 000 гривен;
- Ужгород – 20 500 гривен;
- Львов – 16 500 гривен;
- Днепр – 14 000 гривен;
- Одесса – 11 000 гривен.
Самое доступное жилье сосредоточено в областных центрах прифронтовых регионов:
- Харьков – 4 900 гривен;
- Чернигов – 5 000 гривен;
- Запорожье – 6 000 гривен;
- Николаев – 6 000 гривен;
- Сумы – 8 000 гривен.
В этих городах расходы на аренду значительно ниже. В Харькове они составляют около 19% дохода, в Чернигове – 22%, в Запорожье и Николаеве – примерно по 27%, в Сумах – 36%.
Какую долю зарплаты украинцы отдают за квартиру?
Аналитики сравнили уровень зарплат и стоимость аренды для 10 самых популярных профессий. Среди них – водитель, менеджер по продажам, повар, бухгалтер, кассир, кладовщик, продавец-консультант, бариста, менеджер по работе с клиентами и грузчик.
Какой процент дохода тратят украинцы на аренду / Инфографика DIM.RIA и robota.ua
В Киеве водитель с зарплатой 45 тысяч гривен тратит на аренду 51% дохода. В Харькове при зарплате 37,5 тысячи гривен эта доля составляет 13%, в Одессе – 29%, в Днепре – 37%, во Львове – 44%.
Менеджер по продажам в столице с зарплатой 40 тысяч гривен тратит на жилье 57% дохода. В Харькове при зарплате 35 тысяч гривен на аренду уходит 14%, в Одессе – 31%, в Днепре – 40%, во Львове – 47%.
Высокой остается доля расходов и в других профессиях. В Киеве бухгалтер отдает на аренду почти 66% дохода, повар – около 68%, менеджер по работе с клиентами – около 60%.
В каких городах больше всего ищут квартиры для аренды?
Самую высокую активность по поиску квартиры для аренды зафиксировали в Запорожье. Там на одно объявление приходится почти 40 отзывов, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает OLX Недвижимость.
Высоким спросом пользуется и Харьков, где показатель составляет около 30 отзывов на объявление. Это примерно втрое больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что спрос на прифронтовые регионы держат военные, которые ищут временное жилье.