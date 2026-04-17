У яких містах оренда майже дорівнює зарплаті?
За даними дослідження DIM.RIA та robota.ua, в Ужгороді українці витрачають близько 92% заробітку на оренду житла.
У Києві на оренду в середньому йде 72% місячного заробітку, у Львові – 64%, у Дніпрі – 54%, а в Одесі – 42%.
При цьому вартість оренди у цих містах:
- Київ – 23 000 гривень;
- Ужгород – 20 500 гривень;
- Львів – 16 500 гривень;
- Дніпро – 14 000 гривень;
- Одеса – 11 000 гривень.
Найдоступніше житло зосереджене в обласних центрах прифронтових регіонів:
- Харків – 4 900 гривень;
- Чернігів – 5 000 гривень;
- Запоріжжя – 6 000 гривень;
- Миколаїв – 6 000 гривень;
- Суми – 8 000 гривень.
У цих містах витрати на оренду значно нижчі. У Харкові вони становлять близько 19% доходу, у Чернігові – 22%, у Запоріжжі та Миколаєві – приблизно по 27%, у Сумах – 36%.
Яку частку зарплати українці віддають за квартиру?
Аналітики порівняли рівень зарплат і вартість оренди для 10 найпопулярніших професій. Серед них – водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник.
Який відсоток доходу витрачають українці на оренду / Інфографіка DIM.RIA та robota.ua
У Києві водій із зарплатою 45 тисяч гривень витрачає на оренду 51% доходу. У Харкові при зарплаті 37,5 тисячі гривень ця частка становить 13%, в Одесі – 29%, у Дніпрі – 37%, у Львові – 44%.
Менеджер із продажу у столиці із зарплатою 40 тисяч гривень витрачає на житло 57% доходу. У Харкові при зарплаті 35 тисяч гривень на оренду йде 14%, в Одесі – 31%, у Дніпрі – 40%, у Львові – 47%.
Високою залишається частка витрат і в інших професіях. У Києві бухгалтер віддає на оренду майже 66% доходу, кухар – близько 68%, менеджер по роботі з клієнтами – близько 60%.
У яких містах найбільше шукають квартири для оренди?
Найвищу активність щодо пошуку квартири для оренди зафіксували у Запоріжжі. Там на одне оголошення припадає майже 40 відгуків, що майже в 4 рази більше, ніж роком раніше, повідомляє OLX Нерухомість.
Високий попит має і Харків, де показник становить близько 30 відгуків на оголошення. Це приблизно втричі більше, ніж торік. Експерти зазначають, що попит на прифронтові регіони тримають військові, які шукають тимчасове житло.