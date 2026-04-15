Що за квартиру здають у центрі Львова?

Квартиру здають у центральній частині Львова за 5 тисяч гривень на місяць, зазначається у соцмережах mariaa_karipchuk.

За цю суму пропонують житло з ремонтом, меблями та базовою технікою, тож, на перший погляд, воно виглядає цілком придатним для проживання.

Однак найцікавіше, що квартира розташована у підвалі, що пояснює ціну. Водночас у приміщенні свіжий ремонт та досить охайно. На кухні меблі зовсім нові. Також є невелике вікно, але воно розташоване на рівні тротуару, через що світло майже не потрапляє всередину.

Як виглядає квартира за 5 тисяч гривень / Фото mariaa_karipchuk

Єдиний мінус – у підвальних приміщеннях частіше буває підвищена вологість, а температура може бути нижчою, ніж у звичайних квартирах. У холодний період це може створити проблеми для мешканців.

Що пишуть у коментарях?

Оголошення швидко почали обговорювати у мережі, і думки користувачів розділилися. Частина людей звернула увагу саме на вартість і зазначила, що для центру Львова це вигідна пропозиція.

У коментарях також з'явилися жарти. Дехто писав, що таке житло можна використовувати як укриття, і сприймав це як своєрідний плюс у сучасних реаліях.

Нічого дивовижного не побачила. Навіть при незалежній Україні, плюс-мінус до 2000-го року деякі родини отак проживали в підвалах на постійній основі. Звісно, це не було масово на той час, але поодинокі випадки траплялися. Із плюсів такої оселі - не потрібно у бомбосховище спускатися,

– пише користувачка.

Інша частина користувачів розкритикувала пропозицію. Люди звертають увагу на брак природного світла, можливу сирість і відчуття замкнутого простору. Також згадують про холод у таких приміщеннях і витрати на обігрів.

Яка середня вартість однокімнатної квартири у Львові?

За даними ЛУН, найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Сихівському районі, де ціна сягає близько 20 тисяч гривень на місяць.

В інших районах ціни також високі:

Шевченківський район – 19,7 тисячі гривень;

Франківський район – 18,6 тисячі гривень;

Личаківський район – 16,5 тисячі гривень;

Залізничний район – 16 тисяч гривень;

Галицький район – 15,5 тисячі гривень.

Навіть у районах із нижчими цінами оренда однокімнатної квартири обходиться щонайменше втричі дорожче, ніж у цій квартирі в підвалі.

