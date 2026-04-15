Що за квартиру здають у центрі Львова?
Квартиру здають у центральній частині Львова за 5 тисяч гривень на місяць, зазначається у соцмережах mariaa_karipchuk.
За цю суму пропонують житло з ремонтом, меблями та базовою технікою, тож, на перший погляд, воно виглядає цілком придатним для проживання.
Однак найцікавіше, що квартира розташована у підвалі, що пояснює ціну. Водночас у приміщенні свіжий ремонт та досить охайно. На кухні меблі зовсім нові. Також є невелике вікно, але воно розташоване на рівні тротуару, через що світло майже не потрапляє всередину.
Як виглядає квартира за 5 тисяч гривень / Фото mariaa_karipchuk
Єдиний мінус – у підвальних приміщеннях частіше буває підвищена вологість, а температура може бути нижчою, ніж у звичайних квартирах. У холодний період це може створити проблеми для мешканців.
Що пишуть у коментарях?
Оголошення швидко почали обговорювати у мережі, і думки користувачів розділилися. Частина людей звернула увагу саме на вартість і зазначила, що для центру Львова це вигідна пропозиція.
У коментарях також з'явилися жарти. Дехто писав, що таке житло можна використовувати як укриття, і сприймав це як своєрідний плюс у сучасних реаліях.
Нічого дивовижного не побачила. Навіть при незалежній Україні, плюс-мінус до 2000-го року деякі родини отак проживали в підвалах на постійній основі. Звісно, це не було масово на той час, але поодинокі випадки траплялися. Із плюсів такої оселі - не потрібно у бомбосховище спускатися,
– пише користувачка.
Інша частина користувачів розкритикувала пропозицію. Люди звертають увагу на брак природного світла, можливу сирість і відчуття замкнутого простору. Також згадують про холод у таких приміщеннях і витрати на обігрів.
Яка середня вартість однокімнатної квартири у Львові?
За даними ЛУН, найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Сихівському районі, де ціна сягає близько 20 тисяч гривень на місяць.
В інших районах ціни також високі:
- Шевченківський район – 19,7 тисячі гривень;
- Франківський район – 18,6 тисячі гривень;
- Личаківський район – 16,5 тисячі гривень;
- Залізничний район – 16 тисяч гривень;
- Галицький район – 15,5 тисячі гривень.
Навіть у районах із нижчими цінами оренда однокімнатної квартири обходиться щонайменше втричі дорожче, ніж у цій квартирі в підвалі.
Яка вартість квартир у Львові?
Серед однокімнатних квартир у Львові найдорожчим є Франківський район – близько 79 тисяч доларів, далі Сихівський – 75,2 тисячі доларів. Найдешевші пропозиції розташовані у Галицькому районі – у середньому 65 тисяч доларів.
На ринку двокімнатного житла найвищі ціни у Галицькому районі – приблизно 115 тисяч доларів, а також у Личаківському – 112 тисяч доларів. Найдоступніші двокімнатні квартири продають у Залізничному районі – близько 89,3 тисячі доларів.