Яка вартість квартир у Львові на вторинному ринку?

Ціни на квартири у Львові різняться залежно від району та кількості кімнат, але загальна тенденція зберігається – центр залишається найдорожчим, повідомляє ЛУН.

Серед однокімнатних квартир найдорожчим є Франківський район – близько 79 тисяч доларів, далі Сихівський – 75,2 тисячі доларів. Найдешевші пропозиції розташовані у Галицькому районі – у середньому 65 тисяч доларів.

На ринку двокімнатного житла найвищі ціни у Галицькому районі – приблизно 115 тисяч доларів, а також у Личаківському – 112 тисяч доларів. Найдоступніші двокімнатні квартири продають у Залізничному районі – близько 89,3 тисячі доларів.

Серед трикімнатних квартир найдорожчі варіанти у Франківському районі – близько 150 тисяч доларів, та у Галицькому – 149 тисяч доларів. Найнижча ціна зафіксована у Залізничному районі – приблизно 111 тисяч доларів.

Середня вартість квартири у Львові / Інфографіка ЛУН

До слова, на вартість квартири сильно впливає наявність ремонту. Чим сучасніший та якісніший ремонт, тим дорожчою буде квартира. Тому ціна квартири з якісним ремонтом на околицях міста може коштувати як житло у центрі.

Яка вартість квадратного метра у Львові?

Ціни за квадратний метр у Львові також суттєво відрізняються:

Галицький – 155 тисяч гривень;

Личаківський – 73,3 тисячі гривень;

Франківський – 72,4 тисячі гривень;

Залізничний – 68,1 тисячі гривень;

Шевченківський – 57,8 тисячі гривень;

Сихівський – 57,3 тисячі гривень.

Скільки коштують будинки?

На ринку приватних будинків у Львові ціни також залежать від локації. Найдорожчі пропозиції зафіксовані у Личаківському районі – близько 220 тисяч доларів.

У Залізничному районі будинки продають у середньому за 207 тисяч доларів, а у Шевченківському – приблизно за 166 тисяч доларів. В інших районах кількість пропозицій обмежена, тому середні показники формуються менш стабільно.

До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевший будинок, який продають на Львівщині, коштує 114 тисяч доларів і розташований у Шевченкіському районі.

Чи можуть ціни на квартири знизитися найближчим часом?