Яка вартість квартир у Львові на вторинному ринку?
Ціни на квартири у Львові різняться залежно від району та кількості кімнат, але загальна тенденція зберігається – центр залишається найдорожчим, повідомляє ЛУН.
Серед однокімнатних квартир найдорожчим є Франківський район – близько 79 тисяч доларів, далі Сихівський – 75,2 тисячі доларів. Найдешевші пропозиції розташовані у Галицькому районі – у середньому 65 тисяч доларів.
На ринку двокімнатного житла найвищі ціни у Галицькому районі – приблизно 115 тисяч доларів, а також у Личаківському – 112 тисяч доларів. Найдоступніші двокімнатні квартири продають у Залізничному районі – близько 89,3 тисячі доларів.
Серед трикімнатних квартир найдорожчі варіанти у Франківському районі – близько 150 тисяч доларів, та у Галицькому – 149 тисяч доларів. Найнижча ціна зафіксована у Залізничному районі – приблизно 111 тисяч доларів.
Середня вартість квартири у Львові / Інфографіка ЛУН
До слова, на вартість квартири сильно впливає наявність ремонту. Чим сучасніший та якісніший ремонт, тим дорожчою буде квартира. Тому ціна квартири з якісним ремонтом на околицях міста може коштувати як житло у центрі.
Яка вартість квадратного метра у Львові?
Ціни за квадратний метр у Львові також суттєво відрізняються:
- Галицький – 155 тисяч гривень;
- Личаківський – 73,3 тисячі гривень;
- Франківський – 72,4 тисячі гривень;
- Залізничний – 68,1 тисячі гривень;
- Шевченківський – 57,8 тисячі гривень;
- Сихівський – 57,3 тисячі гривень.
Скільки коштують будинки?
На ринку приватних будинків у Львові ціни також залежать від локації. Найдорожчі пропозиції зафіксовані у Личаківському районі – близько 220 тисяч доларів.
У Залізничному районі будинки продають у середньому за 207 тисяч доларів, а у Шевченківському – приблизно за 166 тисяч доларів. В інших районах кількість пропозицій обмежена, тому середні показники формуються менш стабільно.
До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевший будинок, який продають на Львівщині, коштує 114 тисяч доларів і розташований у Шевченкіському районі.
Чи можуть ціни на квартири знизитися найближчим часом?
Ціни на житло можуть знизитися лише за кількох умов. Наприклад, через війну, економічну кризу або знецінення долара, пояснює експертка з нерухомості Олена Гайдамаха у коментарі для 24 Каналу.
Покупці дедалі рідше орієнтуються лише на вартість квадратного метра. Вони враховують повний бюджет, строки завершення будівництва та можливі ризики. У таких умовах частина людей відкладає купівлю житла.