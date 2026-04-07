Скільки коштує житло у Києві?

У столиці ціни на вторинному ринку суттєво різняться залежно від району, повідомляє Dim.ria.

Найдорожчі квартири продають у Печерському районі, де однокімнатне житло коштує 180 тисяч доларів. Водночас у Деснянському районі аналогічну квартиру можна купити за 48 тисяч доларів.

За даними ЛУН, різниця у вартості двокімнатних квартир у Києві також залишається значною. У Печерському районі таке житло коштує у середньому 207 тисяч доларів, а у деснянському – 62 тисячі доларів. При цьому середня швидкість продажу квартири – 43 дні.

Як змінилися ціни на вторинному ринку в Україні?

Ціни на вторинному ринку зростають у більшості регіонів, однак різниця між областями залишається відчутною. Найдорожчі пропозиції, окрім Києва, зосереджені у західній частині країни.

Найвищі ціни зараз у:

Закарпатській області – 75,8 тисячі доларів;

Львівській області – 75 тисяч доларів;

Івано-Франківській області – 68 тисяч доларів;

Рівненській області – 62 тисячі доларів;

Тернопільській області – 53 тисячі доларів.

Водночас найдешевше житло пропонують у прифронтових регіонах. Найнижча вартість зафіксована у Запорізькій області – 15,5 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири в Україні

Області з найнижчими цінами на житло це::

Херсонська – 18 тисяч доларів;

Миколаївська – 19,3 тисячі доларів;

Кіровоградська – 22,9 тисячі доларів;

Сумська область – 23 тисячі доларів.

