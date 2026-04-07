Сколько стоит жилье в Киеве?

В столице цены на вторичном рынке существенно различаются в зависимости от района, сообщает Dim.ria.

Самые дорогие квартиры продают в Печерском районе, где однокомнатное жилье стоит 180 тысяч долларов. В то же время в Деснянском районе аналогичную квартиру можно купить за 48 тысяч долларов.

По данным ЛУН, разница в стоимости двухкомнатных квартир в Киеве также остается значительной. В Печерском районе такое жилье стоит в среднем 207 тысяч долларов, а в деснянском – 62 тысячи долларов. При этом средняя скорость продажи квартиры – 43 дня.

Как изменились цены на вторичном рынке в Украине?

Цены на вторичном рынке растут в большинстве регионов, однако разница между областями остается ощутимой. Самые дорогие предложения, кроме Киева, сосредоточены в западной части страны.

Самые высокие цены сейчас в:

Закарпатской области – 75,8 тысяч долларов;

Львовской области – 75 тысяч долларов;

Ивано-Франковской области – 68 тысяч долларов;

Ровенской области – 62 тысячи долларов;

Тернопольской области – 53 тысячи долларов.

В то же время самое дешевое жилье предлагают в прифронтовых регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области – 15,5 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Украине

Области с самыми низкими ценами на жилье это::

Херсонская – 18 тысяч долларов;

Николаевская – 19,3 тысячи долларов;

Кировоградская – 22,9 тысячи долларов;

Сумская область – 23 тысячи долларов.

