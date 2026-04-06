Как изменился спрос на жилье?
Весной 2026 года рынок аренды изменил динамику, и арендаторы начали выбирать жилье ближе к центру страны или в прифронтовых регионах, пишет Минфин.
Наибольший рост интереса зафиксировали сразу в нескольких областях:
- Сумская – +36%;
- Черкасская – +34%;
- Черниговская и Херсонская – +32%;
- Полтавская – +31%.
В то же время часть регионов потеряла спрос, в частности в Закарпатской области он снизился на 7%, а в Запорожской – на 5%.
Параллельно меняется и предложение, причем в отдельных областях оно растет, а в других резко сокращается. Больше всего новых объявлений появилось в Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях, тогда как в Житомирской области предложение уменьшилось на 11%, а в Запорожской – на 28%.
Где наибольший дефицит жилья?
Сочетание высокого спроса и ограниченного предложения сформировало дефицит жилья в отдельных регионах, который наиболее остро проявляется в Запорожской области. Там на одну квартиру претендуют в среднем 18 арендаторов, что создает значительную конкуренцию среди тех, кто ищет жилье.
Для сравнения в Киеве ситуация выглядит более сбалансированной, ведь на одну квартиру приходится примерно три потенциальных арендатора.
Какова стоимость аренды в прифронтовых городах?
По данным ЛУН, в прифронтовых регионах цены на аренду остаются самыми низкими в Украине, хотя динамика отличается в зависимости от города.
У Харькове медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет около 6 тысяч гривен, при этом за год она выросла на 50%. У Днепре аренда стоит в среднем 11 тысяч гривен и прибавила около 5%.
Средняя стоимость аренды в Украине / Инфографика ЛУН
У Николаеве цена держится на уровне 6,5 тысячи гривен, тогда как в Сумах она составляет примерно 7 тысяч гривен и снизилась на 30%. В Кропивницком аренда однокомнатного жилья обходится арендаторам в среднем в 8 тысяч гривен, показав рост на 23%.
Как изменился рынок жилья в прифронтовых регионах?
В прифронтовых регионах рынок жилья изменился неравномерно. Наибольший контраст между Днепром и Харьковом, где рынок постепенно восстанавливается, и Херсоном, где продажи остаются единичными.
В начале 2022 года прифронтовые города имели стабильный рынок жилья с прогнозируемыми ценами и активным строительством. По состоянию на 2026 год ситуация изменилась и рынок больше не движется по единому сценарию.