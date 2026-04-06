Як змінився попит на житло?

Навесні 2026 року ринок оренди змінив динаміку, і орендарі почали обирають житло ближче до центру країни або в прифронтових регіонах, пише Мінфін.

Найбільше зростання інтересу зафіксували одразу в кількох областях:

Сумська – +36%;

Черкаська – +34%;

Чернігівська та Херсонська – +32%;

Полтавська – +31%.

Водночас частина регіонів втратила попит, зокрема у Закарпатській області він знизився на 7%, а у Запорізькій – на 5%.

Паралельно змінюється і пропозиція, причому в окремих областях вона зростає, а в інших різко скорочується. Найбільше нових оголошень з'явилося у Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях, тоді як у Житомирській області пропозиція зменшилася на 11%, а у Запорізькій – на 28%.

Де найбільший дефіцит житла?

Поєднання високого попиту та обмеженої пропозиції сформувало дефіцит житла в окремих регіонах, який найгостріше проявляється у Запорізькій області. Там на одну квартиру претендують у середньому 18 орендарів, що створює значну конкуренцію серед тих, хто шукає житло.

Для порівняння у Києві ситуація виглядає більш збалансованою, адже на одну квартиру припадає приблизно три потенційні орендарі.

Яка вартість оренди у прифронтових містах?

За даними ЛУН, у прифронтових регіонах ціни на оренду залишаються найнижчими в Україні, хоча динаміка відрізняється залежно від міста.

У Харкові медіанна вартість однокімнатної квартири становить близько 6 тисяч гривень, при цьому за рік вона зросла на 50%. У Дніпрі оренда коштує в середньому 11 тисяч гривень і додала близько 5%.

Середня вартість оренди в Україні

У Миколаєві ціна тримається на рівні 6,5 тисячі гривень, тоді як у Сумах вона становить приблизно 7 тисяч гривень і знизилася на 30%. У Кропивницькому оренда однокімнатного житла обходиться орендарям у середньому в 8 тисяч гривень, показавши зростання на 23%.

