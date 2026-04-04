Можно ли выселить квартирантов без договора?

Если письменного договора нет, аренду ничем не подтверждено, пишет 24 Канал.

Смотрите также "еОселю" перезапустят в 2026 году: что изменят для покупателей жилья

В такой ситуации люди, которые живут в квартире, фактически не имеют оформленного статуса нанимателей, и доказать свое право на проживание сложно.

В то же время это не означает, что владелец может действовать как угодно. Закон защищает жилье, поэтому изменить замки или выставить вещи без решения суда нельзя, отмечается в Конституции. Такие действия считаются незаконными.

Как именно происходит выселение?

Единственный законный вариант – обращение в суд. Владелец должен подать иск и доказать, что люди проживают в квартире без оснований, пишет АН "T.H.E Capital".

Перед этим обычно фиксируют сам факт проживания и могут направить требование освободить жилье. Это не обязательный шаг, но он усиливает позицию владельца в суде.

Полиция в таких случаях не выселяет квартирантов. Она может только зафиксировать конфликт или принять заявление.

За что могут выселить даже без договора?

Суд учитывает не только отсутствие договора, но и поведение жителей. Самыми частыми причинами являются:

долги за аренду;

порча жилья или имущества;

использование квартиры не по назначению;

постоянные жалобы от соседей из-за шума или конфликтов.

Если арендатор долго не платит или, например, использует квартиру как склад или офис, владелец может обратиться в суд даже с договором аренды.

Что стоит учесть квартирантам?

Без договора отстоять свои права значительно сложнее, поэтому любые подтверждения проживания важны. Это могут быть банковские переводы, переписки или другие доказательства оплаты.

Суд может учесть даже фото, видео или акты от ОСМД как подтверждение проживания. Поэтому устная договоренность выглядит удобной только на старте. Когда возникает конфликт, именно отсутствие договора становится главной проблемой как для квартиранта, так и для владельца.

Какие налоги должен платить арендодатель?