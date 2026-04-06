Каким должен быть первый взнос по программе?

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что оптимальный первый взнос в рамках программы "еОселя" должен составлять 10% от стоимости жилья, отмечается в интервью Новости.LIVE.

По его словам, этот платеж должен быть обязательным, потому что это не только финансовое условие, но и показатель готовности и возможности человека вкладывать собственные средства в покупку жилья. Ипотеку не стоит воспринимать как полностью бесплатную помощь от государства.

Это должен быть не подарок, это должно быть их совместное участие в этом проекте,

– подчеркнул депутат.

Почему льготная ипотека не работает массово?

Несмотря на минимальные ипотечные ставки – 3% и 7% – программа "еОселя" не стала массовой. По словам Даниила Гетманцева, нынешние результаты программы не соответствуют реальному спросу.

В рамках "еОсели" выдали около 24,5 тысяч ипотечных кредитов, тогда как очередь на участие в программе достигает примерно полмиллиона заявителей. Такой разрыв показывает, что механизм пока не покрывает потребности рынка.

Государство компенсирует разницу между рыночной и льготной ставкой, однако ключевой проблемой остается ограниченное финансирование. Поэтому количество выданных кредитов значительно меньше реального спроса.

Также отдельно влияет общее состояние ипотечного рынка. Низкая платежеспособность населения и осторожность банков сдерживают активное кредитование даже в условиях государственной поддержки.

К слову, чаще всего банк отказывает еще на этапе финансовой проверки клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер. Именно во время предварительного анализа доходов банк оценивает, сможет ли заемщик стабильно выполнять кредитные обязательства в течение всего срока ипотеки.

Что планируют изменить?