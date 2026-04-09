Какая стоимость квартир во Львове на вторичном рынке?

Цены на квартиры во Львове различаются в зависимости от района и количества комнат, но общая тенденция сохраняется – центр остается самым дорогим, сообщает ЛУН.

Среди однокомнатных квартир самым дорогим является Франковский район – около 79 тысяч долларов, далее Сиховский – 75,2 тысячи долларов. Самые дешевые предложения расположены в Галицком районе – в среднем 65 тысяч долларов.

На рынке двухкомнатного жилья самые высокие цены в Галицком районе – примерно 115 тысяч долларов, а также в Лычаковском – 112 тысяч долларов. Самые доступные двухкомнатные квартиры продают в Железнодорожном районе – около 89,3 тысячи долларов.

Среди трехкомнатных квартир самые дорогие варианты во Франковском районе – около 150 тысяч долларов, и в Галицком – 149 тысяч долларов. Самая низкая цена зафиксирована в Железнодорожном районе – примерно 111 тысяч долларов.

Средняя стоимость квартиры во Львове / Инфографика ЛУН

К слову, на стоимость квартиры сильно влияет наличие ремонта. Чем современнее и качественнее ремонт, тем дороже будет квартира. Поэтому цена квартиры с качественным ремонтом на окраинах города может стоить как жилье в центре.

Какая стоимость квадратного метра во Львове?

Цены за квадратный метр во Львове также существенно отличаются:

Галицкий – 155 тысяч гривен;

Лычаковский – 73,3 тысячи гривен;

Франковский – 72,4 тысячи гривен;

Железнодорожный – 68,1 тысячи гривен;

Шевченковский – 57,8 тысячи гривен;

Сиховский – 57,3 тысячи гривен.

Сколько стоят дома?

На рынке частных домов во Львове цены также зависят от локации. Самые дорогие предложения зафиксированы в Лычаковском районе – около 220 тысяч долларов.

В Железнодорожном районе дома продают в среднем за 207 тысяч долларов, а в Шевченковском – примерно за 166 тысяч долларов. В других районах количество предложений ограничено, поэтому средние показатели формируются менее стабильно.

К слову, по данным OLX Недвижимость, самый дешевый дом, который продают на Львовщине, стоит 114 тысяч долларов и расположен в Шевченковском районе.

Могут ли цены на квартиры снизиться в ближайшее время?