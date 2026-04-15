Что за квартиру сдают в центре Львова?

Квартиру сдают в центральной части Львова за 5 тысяч гривен в месяц, отмечается в соцсетях mariaa_karipchuk.

За эту сумму предлагают жилье с ремонтом, мебелью и базовой техникой, поэтому, на первый взгляд, оно выглядит вполне пригодным для проживания.

Однако самое интересное, что квартира расположена в подвале, что объясняет цену. В то же время в помещении свежий ремонт и достаточно опрятно. На кухне мебель совсем новая. Также есть небольшое окно, но оно расположено на уровне тротуара, из-за чего свет почти не попадает внутрь.

Как выглядит квартира за 5 тысяч гривен

Единственный минус – в подвальных помещениях чаще бывает повышенная влажность, а температура может быть ниже, чем в обычных квартирах. В холодный период это может создать проблемы для жителей.

Что пишут в комментариях?

Объявления быстро начали обсуждать в сети, и мнения пользователей разделились. Часть людей обратила внимание именно на стоимость и отметила, что для центра Львова это выгодное предложение.

В комментариях также появились шутки. Некоторые писали, что такое жилье можно использовать как укрытие, и воспринимали это как своеобразный плюс в современных реалиях.

Ничего удивительного не увидела. Даже при независимой Украине, плюс-минус до 2000-го года некоторые семьи так проживали в подвалах на постоянной основе. Конечно, это не было массово в то время, но единичные случаи случались. Из плюсов такого жилья - не нужно в бомбоубежище спускаться,

– пишет пользовательница.

Другая часть пользователей раскритиковала предложение. Люди обращают внимание на недостаток естественного света, возможную сырость и ощущение замкнутого пространства. Также вспоминают о холоде в таких помещениях и расходах на обогрев, которые могут возрасти.

Какая средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове?

По данным ЛУН, дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Сиховском районе, где цена достигает около 20 тысяч гривен в месяц.

В других районах цены также высокие:

Шевченковский район – 19,7 тысячи гривен;

Франковский район – 18,6 тысячи гривен;

Лычаковский район – 16,5 тысячи гривен;

Железнодорожный район – 16 тысяч гривен;

Галицкий район – 15,5 тысяч гривен.

Даже в районах с более низкими ценами аренда однокомнатной квартиры обходится минимум втрое дороже, чем в этой квартире в подвале.

