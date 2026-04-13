Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде?
Ужгород остается лидером по стоимости аренды, сообщает ЛУН.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 21,8 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатное жилье обойдется еще дороже – около 37,1 тысячи гривен.
Для примера, аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит около 17,9 тысячи гривен, а в Киеве – 17 тысяч гривен.
Цены держатся на высоком уровне из-за стабильный спрос и ограниченного количества предложений. По данным OLX Недвижимость, сейчас на рынке аренды около 350 предложений, в то время как в Киеве – около 12 тысяч. Ужгород привлекает как переселенцев, так и тех, кто ищет жилье в более спокойном регионе, из-за чего спрос только растет.
Сколько стоит квартира на вторичке?
Стоимость квартир на вторичном рынке за последние годы заметно выросла. По состоянию на апрель 2026 года цены следующие:
- однокомнатные квартиры – 70 тысяч долларов;
- двухкомнатные – 100 тысяч долларов;
- трехкомнатные – в среднем 115 тысяч долларов.
Если сравнивать с предыдущими годами, разница ощутима. В 2023 году однокомнатные квартиры стоили около 54 тысяч долларов, двухкомнатные – 67 тысяч, а трехкомнатные – 79,5 тысяч долларов. Рынок рос постепенно, без резких скачков, но с четкой тенденцией к подорожанию.
Какова стоимость квадратного метра в Ужгороде?
На первичном рынке цены формируются в зависимости от класса жилья. Самый доступный сегмент – эконом, где квадратный метр стоит около 31,5 тысячи гривен.
В классе комфорт цены поднялись до 42 тысяч гривен за квадратный метр. Бизнес-сегмент держится на уровне около 50,4 тысячи гривен. Самым дорогим остается премиум – там стоимость достигает примерно 74,8 тысячи гривен за квадратный метр.
Какая стоимость квартир во Львове?
Цены на квартиры во Львове различаются в зависимости от района и количества комнат, но общая тенденция сохраняется – центр остается самым дорогим.
Среди однокомнатных квартир самым дорогим является Франковский район – около 79 тысяч долларов, далее Сиховский – 75,2 тысячи долларов. Самые дешевые предложения расположены в Галицком районе – в среднем 65 тысяч долларов.