Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде?

Ужгород остается лидером по стоимости аренды, сообщает ЛУН.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 21,8 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатное жилье обойдется еще дороже – около 37,1 тысячи гривен.

Для примера, аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит около 17,9 тысячи гривен, а в Киеве – 17 тысяч гривен.

Цены держатся на высоком уровне из-за стабильный спрос и ограниченного количества предложений. По данным OLX Недвижимость, сейчас на рынке аренды около 350 предложений, в то время как в Киеве – около 12 тысяч. Ужгород привлекает как переселенцев, так и тех, кто ищет жилье в более спокойном регионе, из-за чего спрос только растет.

Сколько стоит квартира на вторичке?

Стоимость квартир на вторичном рынке за последние годы заметно выросла. По состоянию на апрель 2026 года цены следующие:

однокомнатные квартиры – 70 тысяч долларов;

двухкомнатные – 100 тысяч долларов;

трехкомнатные – в среднем 115 тысяч долларов.

Если сравнивать с предыдущими годами, разница ощутима. В 2023 году однокомнатные квартиры стоили около 54 тысяч долларов, двухкомнатные – 67 тысяч, а трехкомнатные – 79,5 тысяч долларов. Рынок рос постепенно, без резких скачков, но с четкой тенденцией к подорожанию.

Какова стоимость квадратного метра в Ужгороде?

На первичном рынке цены формируются в зависимости от класса жилья. Самый доступный сегмент – эконом, где квадратный метр стоит около 31,5 тысячи гривен.

В классе комфорт цены поднялись до 42 тысяч гривен за квадратный метр. Бизнес-сегмент держится на уровне около 50,4 тысячи гривен. Самым дорогим остается премиум – там стоимость достигает примерно 74,8 тысячи гривен за квадратный метр.

