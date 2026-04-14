В каких городах больше всего ищут квартиры для аренды?

Самую высокую активность среди тех, кто ищет однокомнатные квартиры, зафиксировали в Запорожье. Там на одно объявление приходится почти 40 отзывов, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает OLX Недвижимость.

Высоким спросом пользуется и Харьков, где показатель составляет около 30 отзывов на объявление. Это примерно втрое больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что спрос на прифронтовые регионы держат военные, которые ищут временное жилье.

К слову, по данным ЛУН, в Харькове стоимость аренды составляет 6 500 гривен за однокомнатное жилье, а в Запорожье – 8 000 гривен.

В Сумах фиксируют около 25 отзывов на одно объявление, но этот показатель снизился на 56% по сравнению с прошлым годом. В Житомире также имеют примерно 25 отзывов, однако там спрос вырос на 48%.

В пределах 20 – 24 отзывов спрос держится в Кропивницком, Черновцах, а также в Ужгороде и Черкассах.

В крупных городах активность арендаторов ниже. В Киеве, Одессе, Львове и Днепре спрос находится в пределах 11 – 15 откликов на одно объявление. Во Львове он вырос на 40%, в Днепре – на 3%, тогда как в Одессе снизился на 28%, а в Киеве – на 15%.

Как изменился спрос на различные типы квартир?

В сегменте двухкомнатных квартир самый высокий спрос зафиксировали в Запорожье – около 38 откликов на одно объявление. В Харькове показатель составляет 37 отзывов, и в обоих городах это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году.

В Сумах имеют 27 отзывов на одно объявление, но это на 51% меньше, чем в прошлом году. В Кропивницком показатель составляет 23 отзыва, в Херсоне и Луцке – примерно 20 – 21 отзыв.

Количество отзывов в разных городах / Инфографик OLX Недвижимость

Несколько ниже показатели имеют Черкассы с 19 отзывами, Житомир с 18 и Ужгород с 16 отзывами на одно объявление.

Во Львове спрос вырос до 12 отзывов, что на 46% больше, чем в прошлом году. В Днепре он составляет около 9 отзывов, что соответствует росту на 12%. В то же время в Киеве и Одессе показатель снизился до примерно 10 откликов на одно объявление.

В сегменте трехкомнатного жилья спрос ниже, однако в Запорожье он достигает 29 отзывов на одно объявление, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. В Сумах показатель составляет 28 отзывов, хотя он снизился на 37%.

В Харькове и Черкассах спрос находится на уровне 20 – 22 отзывов. В Ужгороде, Херсоне и Житомире – примерно 15 – 17. В Киеве, Львове, Днепре и Одессе этот показатель значительно ниже – в пределах 5 – 7 откликов на одно объявление.

Где самая дорогая аренда в Украине?

Ужгород остается лидером по стоимости аренды в Украине. Спрос на жилье в Ужгороде не снижается, и это постепенно толкает цены вверх. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 21,8 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатное жилье обойдется еще дороже – около 37,1 тысячи гривен.