Что известно о программе итальянского правительства?

Власти Радикондоли, предлагает помощь до 30 тысяч долларов на жилье и сопутствующие расходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Киев существенно оттеснили: где в 2025 году была самая дорогая аренда квартир

Важно! Городок Радикондоли находится примерно в часе езды на юг от Флоренции.

В этом году мы выделили более 400 000 евро на поддержку покупки и аренды нового жилья, а также другие ключевые мероприятия, такие как финансовая помощь студентам, пассажирам общественного транспорта и абонентам зеленой энергии,

– сказал мэр Франческо Гуаргуальини.

Эта программа не новая. Аналогичная уже была в 2023 году, сообщает New York Post. Тогда эта инициатива выглядела так:

примерно 20 000 евро (это почти 23 400 долларов, согласно нынешнему курсу) выделялось на покупку жилья;

еще 6 000 евро (ориентировочно 7 000 долларов) выделялось на дополнительные расходы, например, отопление.

Если раньше город ориентировался именно на покупателей жилья, то сейчас поощряют арендаторов.

Интересно! Арендаторы, которые переедут в Радикондоли до начала 2026 года, могут получить компенсацию в виде половины арендной платы в течение первых 2 лет жизни в городе.

Какие условия долгосрочного проживания очертило правительство:

покупатели недвижимости должны прожить в городе не менее 10 лет;

арендаторы должны прожить как минимум 4 года.

Какова ситуация в Радикондоле сейчас?