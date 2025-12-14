Що відомо про програму італійського уряду?
Влада Радікондолі, пропонує допомогу до 30 тисяч доларів на житло та супутні витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Читайте також Київ суттєво відтіснили: де у 2025 році була найдорожча оренда квартир
Важливо! Містечко Радікондолі знаходиться приблизно в годині їзди на південь від Флоренції.
Цього року ми виділили понад 400 000 євро на підтримку купівлі та оренди нового житла, а також інші ключові заходи, такі як фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та абонентам зеленої енергії,
– сказав мер Франческо Гуаргуальїні.
Ця програма не нова. Аналогічна вже була у 2023 році, повідомляє New York Post. Тоді ця ініціатива виглядала так:
- приблизно 20 000 євро (це майже 23 400 доларів, згідно з теперішнім курсом) виділялося на покупку житла;
- ще 6 000 євро (орієнтовно 7 000 доларів) виділялося на додаткові витрати, наприклад, опалення.
Якщо раніше місто орієнтувалося саме на покупців житла, то наразі заохочують орендарів.
Цікаво! Орендарі, які переїдуть у Радікондолі до початку 2026 року, можуть отримати компенсацію у вигляді половини орендної плати протягом перших 2 років життя у містечку.
Які умови довгострокового проживання окреслив уряд:
- покупці нерухомості мають прожити в місті щонайменше 10 років;
- орендарі мають прожити як мінімум 4 роки.
Яка ситуація в Радікондолі зараз?
Історично в Радікондолі проживало 3 тисячі мешканців. Проте зараз їх там – 966. Для розуміння, пустує приблизно 100 з 450 будинків.
Місцева влада хоче не просто покращити ситуацію зараз. Ці зміни мають сприяти розвитку містечка у перспективі.
Житло за цією програмою пропонується різне. Можна обрати як невеличку квартиру в центрі, так і просторий фермерський будинок на околиці.