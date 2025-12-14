Що відомо про програму італійського уряду?

Влада Радікондолі, пропонує допомогу до 30 тисяч доларів на житло та супутні витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Важливо! Містечко Радікондолі знаходиться приблизно в годині їзди на південь від Флоренції.

Цього року ми виділили понад 400 000 євро на підтримку купівлі та оренди нового житла, а також інші ключові заходи, такі як фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту та абонентам зеленої енергії,

– сказав мер Франческо Гуаргуальїні.

Ця програма не нова. Аналогічна вже була у 2023 році, повідомляє New York Post. Тоді ця ініціатива виглядала так:

приблизно 20 000 євро (це майже 23 400 доларів, згідно з теперішнім курсом) виділялося на покупку житла;

ще 6 000 євро (орієнтовно 7 000 доларів) виділялося на додаткові витрати, наприклад, опалення.

Якщо раніше місто орієнтувалося саме на покупців житла, то наразі заохочують орендарів.

Цікаво! Орендарі, які переїдуть у Радікондолі до початку 2026 року, можуть отримати компенсацію у вигляді половини орендної плати протягом перших 2 років життя у містечку.

Які умови довгострокового проживання окреслив уряд:

покупці нерухомості мають прожити в місті щонайменше 10 років;

орендарі мають прожити як мінімум 4 роки.

Яка ситуація в Радікондолі зараз?