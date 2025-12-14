Какой была стоимость аренды жилья в разных городах Украины в 2025 году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

Какие основные тенденции на рынке аренды жилья фиксировали?

Цены на аренду квартир продолжают двигаться вверх. Самые дорогие арендные ставки сохраняются в Ужгороде, Львове и Киеве, тогда как Ивано-Франковск быстро сокращает разрыв. За год соотношение средней зарплаты к средней стоимости аренды ухудшилось почти во всех регионах страны. Спрос на аренду в 2025 году также вырос.

По данным Google Trends, в 2025 году запросы по аренде сместились на запад страны. Если в 2024-м активнее искали жилье в восточных областях и столичном регионе, то теперь внимание сосредотачивается на условно безопасных западных городах. Этот тренд связывают с дальнейшей миграцией ВПО и бизнеса – не только во Львов и Ужгород, но и в другие регионы.

В каких городах аренда однокомнатного жилья самая дорогая?

В 2025 году Ужгород и Львов удерживают статус лидеров по высоким ставкам на аренду, опережая Киев в сегменте однокомнатных квартир.

Ужгород: 21,3 тысячи гривен за однокомнатную;

Львов: 17 тысяч гривен;

Киев – 16 тысяч гривен.

К ним почти приблизился Ивано-Франковск, где аренда однокомнатных за год подорожала на 15% и достигла почти 16 тысяч гривен.



Стоимость аренды однокомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Где арендные ставки выросли больше всего?

Самый заметный рост за год зафиксирован в городах:

Кропивницком на 33%;

Черкассах на 28%;

Николаеве, Житомире на 20%;

Одессе на 18% ;

Харькове на 13%;

Хмельницком, Запорожье на 10%.

Несмотря на рост, аренда на Востоке остается существенно дешевле, чем в самых популярных западных городах. Например:

Одесса – 10 тысяч гривен;

Харьков – 4,5 тысяч гривен;

Запорожье – 5,5 тысячи гривен;

Днепр – 10,10 5 тысячи гривен.



Стоимость аренды двухкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Что происходит с ценами на двухкомнатные квартиры?

В большинстве городов аренда "двушек" также подорожала за год. Наибольшие изменения в таких городах:

Ужгород – рост цен на 36% (до 29,8 тысячи гривен);

Киев – падение цен на 4%, но все еще в тройке самых дорогих (23 тысяч гривен);

Львов – рост цен на 5% (21 тысяча гривен).

Среди городов с наибольшим годовым приростом: Черновцы (+26%), Кропивницкий (+22%), Полтава (+16%), Ивано-Франковск (+15%), Одесса и Винница (+13%).

Почему ситуация с трехкомнатными отличается?

В сегменте трехкомнатных квартир в большинстве городов цены остались стабильными, однако там, где рост все же был, он оказался значительным:

Львов – на 14%;

Одесса – на 15%;

Ивано-Франковск на 20%;

Полтава – на 25%.

Эксперты объясняют, что рост в восточных городах выглядит большим из-за длительного пребывания цен "на дне".

К слову, указанные цены на аренду жилья являются средними показателями. Ведь в любом городе можно найти как значительно дешевле предложения, так и ощутимо дороже. Все зависит от места расположения помещения, его состояния. Например, по данным портала по данным портала OLX Недвижимость по состоянию на 14 декабря, арендовать квартиру можно и за 1 тысячу в месяц, и за 70 тысяч гривен.



Стоимость аренды трехкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

О чем еще говорится в отчете ЛУН?

В 2025 году цены на вторичном рынке жилья выросли в большинстве регионов Украины, наиболее динамично – на двухкомнатные квартиры. Наибольшее подорожание зафиксировали в западных и центральных областях, тогда как в северных и восточных городах также сохранялся постепенный рост. Исключением стали населенные пункты вблизи линии фронта на юго-востоке, где зафиксировали незначительное годовое снижение стоимости. Лидером по темпам роста стала Тернополь: однокомнатные квартиры здесь подорожали на 21%, двухкомнатные – на 23%, тогда как трехкомнатные больше всего выросли в цене в Черкассах (+23%).

Рост цен охватил и рынок новостроек: средняя стоимость квадратного метра повысилась в большинстве городов. Существенное подорожание отметили в Одессе (+19%) и Хмельницком (+14%). В то же время Львов, несмотря на относительно сдержанный годовой рост на 6%, остается самым дорогим городом по средней цене квадратного метра.