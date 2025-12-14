Сколько же стоят самые дешевые квартиры в новостройках в разных городах Украины, 24 Канал рассказывает со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

Какие цены на самые дешевые квартиры в городах?

В конце 2025 года Сумы остаются городом с самой низкой минимальной стоимостью квартиры на первичном рынке – 23,2 тысячи долларов, что равняется примерно 1 миллиону гривен. Самый дорогой "входной билет" на рынок новостроек традиционно во Львове: минимальная цена квартиры здесь составляет 61,7 тысячи долларов, или около 2,6 миллиона гривен, что в 2,5 раза больше, чем в Сумах.

Где еще высокие цены на квартиры в новостройках:

Киев – 2,5 миллиона гривен;

Винница – 2 миллиона гривен;

Ровно, Черновцы, Днепр – 1,9 миллиона гривен.



Средние цены в городах на самую дешевую квартиру на первичке / Инфографика ЛУН

На что влияет минимальная стоимость жилья на рынке?

Минимальная стоимость квартиры напрямую влияет еще на один важный индикатор первичного рынка – среднюю сумму первоначального взноса по льготной ипотеке "еОселя". В 2025 году программа переориентировалась именно на жилье от застройщиков (на этапе строительства или введено в эксплуатацию не более трех лет назад), поэтому этот показатель стал ключевым для оценки возможностей потенциальных покупателей.

Самый большой первый взнос на рынке готовых квартир по программе придется заплатить во Львове – 636 тысяч гривен за жилье стоимостью 3,2 миллиона гривен. Это даже больше, чем в Киеве, где средний первый взнос за самую доступную готовую квартиру от застройщика составляет 532 тысячи гривен при стоимости 2,7 миллиона гривен.

К слову, по данным Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в целом с начала 2025 года воспользовались программой "еОселя" 7 024 украинцы и получили льготных ипотек на сумму 13,3 миллиарда гривен. Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области – 41, городе Киеве – 38 и во Львовской области – 11.

О чем еще говорится в отчете ЛУН?

В 2025 году вторичное жилье подорожало в большинстве регионов. Больше всего выросли цены на двухкомнатные квартиры. Ощутимо в цене прибавили квартиры в западных регионах и в центральных, хотя в северных и восточных городах также зафиксировали восходящий тренд. Только населенные пункты вблизи линии фронта на юго-востоке показали небольшое годовое падение стоимости. Однокомнатные больше всего подорожали в Тернополе (+21% за год), двухкомнатные – также в Тернополе (+23%), трехкомнатные – в Черкассах (+23%).

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках также выросла в большинстве украинских городов. Самое заметное подорожание зафиксировали в Одессе (+19%) и Хмельницком (+14%). Несмотря на это, Львов сохраняет позицию самого дорогого города по средней цене квадратного метра, даже несмотря на умеренный рост на 6% за год.