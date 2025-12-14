Скільки ж коштують найдешевші помешкання в новобудовах у різних містах України, 24 Канал розповідає з посиланням на річний звіт ЛУН.

Які ціни на найдешевші квартири в містах?

Наприкінці 2025 року Суми залишаються містом із найнижчою мінімальною вартістю квартири на первинному ринку – 23,2 тисячі доларів, що дорівнює приблизно 1 мільйону гривень. Найдорожчий "вхідний квиток" на ринок новобудов традиційно у Львові: мінімальна ціна квартири тут становить 61,7 тисячі доларів, або близько 2,6 мільйона гривень, що у 2,5 раза більше, ніж у Сумах.

Де ще високі ціни на квартири в новобудовах:

Київ – 2,5 мільйона гривень;

Вінниця – 2 мільйони гривень;

Рівне, Чернівці, Дніпро – 1,9 мільйона гривень.



Середні ціни в містах на найдешевшу квартиру на первинці / Інфографіка ЛУН

На що впливає мінімальна вартість житла ринку?

Мінімальна вартість квартири напряму впливає ще на один важливий індикатор первинного ринку – середню суму початкового внеску за пільговою іпотекою "єОселя". У 2025 році програма переорієнтувалася саме на житло від забудовників (на етапі будівництва або введене в експлуатацію не більше трьох років тому), тож цей показник став ключовим для оцінки можливостей потенційних покупців.

Найбільший перший внесок на ринку готових квартир за програмою доведеться сплатити у Львові – 636 тисяч гривень за житло вартістю 3,2 мільйона гривень. Це навіть більше, ніж у Києві, де середній перший внесок за найдоступнішу готову квартиру від забудовника становить 532 тисячі гривень при вартості 2,7 мільйона гривень.

До слова, за даними Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України загалом з початку 2025 року скористалися програмою "єОселя" 7 024 українці й отримали пільгових іпотек на суму 13,3 мільярда гривень. Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 41, місті Києві – 38 та у Львівській області – 11.

Про що ще йдеться у звіті ЛУН?

У 2025 році вторинне житло подорожчало в більшості регіонів. Найбільше зросли ціни на двокімнатні квартири. Найвідчутніше в ціні додали помешкання в західних регіонах і в центральних, хоча в північних і східних містах також зафіксували висхідний тренд. Лише населені пункти поблизу лінії фронту на південному сході показали невелике річне падіння вартості. Однокімнатні найбільше подорожчали в Тернополі (+21% за рік), двокімнатні – також у Тернополі (+23%), трикімнатні – у Черкасах (+23%).

Середня вартість квадратного метра в новобудовах також зросла в більшості українських міст. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Одесі (+19%) та Хмельницькому (+14%). Попри це, Львів зберігає позицію найдорожчого міста за середньою ціною квадратного метра, навіть попри помірне зростання на 6% за рік.