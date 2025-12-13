Як за 2025 рік змінилися ціни на помешкання у новобудовах, 24 Канал розповідає з посиланням на річний звіт ЛУН.

Де найвідчутніше подорожчав квадрат на первинці?

Найшвидше зростання середньої вартості квадратного метра зафіксували в Одесі, де новобудови подорожчали на 19%, та у Хмельницькому – на 14%. Двозначну динаміку також показали Луцьк, Житомир і Тернопіль (+12% за рік), а також Івано-Франківськ і Чернігів (+10%).

Попри це, найдорожчими в Україні за середньою вартістю квадратного метра все ще залишаються новобудови Львова, хоча їхня ціна зросла лише на 6% за рік.

Важливо, що вперше від початку повномасштабної війни змінився склад трійки найдорожчих міст за цінами первинної нерухомості.

На першому місці – Львів із середньою вартістю квадратного метра 58,6 тисячі гривень.

На другому – Київ із показником 55,3 тисячі гривень.

Третю позицію наприкінці 2025 року посіла Одеса, де середня ціна квадрата досягла 47,1 тисячі гривень, відтіснивши Ужгород, де вартість квадратного метра залишилася незмінною – 46,8 тисячі гривень.



Ціни на квартири в новобудовах у 2025 році зростали / Фото Pexels

Чому ціни на житло в новобудовах зросли?

Як зазначають аналітики, як і попередній рік, 2025-й не став легшим для будівельної галузі. Подорожчання будівельних матеріалів, брак кваліфікованих працівників та зростання заробітних плат – усе це й надалі штовхало ціни на первинному ринку вгору.

Додалися й нові витрати, пов'язані з енергонезалежністю та безпекою об'єктів. Свою роль відіграли й геополітичні події, зокрема вибори Дональда Трампа та дискусії щодо можливого "завершення війни". Ці фактори додали впевненості покупцям, і від січня до травня майже в усіх регіонах фіксувалося пожвавлення попиту.

Зауважимо, раніше на LUN Conference 2025 експерти висловили свої думки щодо майбутнього первинного ринку нерухомості України. У найближчий період зниження вартості новобудов малоймовірне. Ключові девелопери зазначають, що ринок входить у фазу структурного дефіциту, який і надалі підштовхуватиме ціни за квадратний метр угору.

Про що ще йдеться у звіті?

Упродовж 2025 року ціни на квартири на вторинному ринку зросли в більшості регіонів України. Найдинамічніше дорожчали двокімнатні помешкання. Найбільший приріст вартості зафіксували в західних і центральних областях, тоді як у північних та східних містах також спостерігалося поступове підвищення цін. Невелике річне зниження вартості показали лише населені пункти південно-східного напрямку, розташовані поблизу лінії фронту.

Серед лідерів зростання: однокімнатні квартири в Тернополі подорожчали на 21% за рік, двокімнатні там же – на 23%, а трикімнатні найбільше додали в ціні в Черкасах (+23%).