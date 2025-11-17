24 Канал исследовал, что стоимость переоформления квартиры состоит из нескольких обязательных платежей.

Смотрите также Киев или Львов: в каком городе самое дешевое жилье в Украине

Сколько стоит переоформление квартиры в 2025 году?

Стоимость переоформления в среднем на однокомнатную квартиру может составлять от 30 тысяч гривен. Сумма состоит из:

Услуг нотариуса – от 4 000 гривен;

Пенсионного фонда – 1% от стоимости сделки;

Государственной регистрации права собственности – от 300 до 400 гривен;

Расходов на оценку квартиры – от 1 000 гривен.

Если квартира стоит дороже, соответственно будут расти и отдельные платежи, привязанные к ее цене.

Что влияет на общую стоимость переоформления?

Цена переоформления зависит от нескольких важных факторов. На сумму также влияют:

Стоимость квартиры. Чем она выше, тем больше сбор в Пенсионный фонд и размер нотариальных услуг.

Чем она выше, тем больше сбор в Пенсионный фонд и размер нотариальных услуг. Тип сделки. Продажа, дарение, наследство – каждая операция имеет собственные ставки налогообложения.

Продажа, дарение, наследство – каждая операция имеет собственные ставки налогообложения. Состояние документов. Если нужны дополнительные справки, выдержки или оценка имущества, это увеличивает расходы.

Если нужны дополнительные справки, выдержки или оценка имущества, это увеличивает расходы. Наличие ипотеки или обременений. Погашение или снятие обременения требует отдельных нотариальных действий.

Погашение или снятие обременения требует отдельных нотариальных действий. Регион. В крупных городах нотариальные услуги обычно дороже.

Какие основные этапы переоформления квартиры?

Переоформление жилья состоит из нескольких последовательных шагов:

Подготовка документов. Продавец и покупатель собирают пакет справок, оценку и подтверждение права собственности. Проверка квартиры нотариусом. Специалист проверяет, нет ли арестов, долгов, судебных решений. Заключение договора. Стороны подписывают договор купли-продажи или дарения. Оплата налогов и сборов. Покупатель и продавец осуществляют обязательные платежи, в зависимости от типа сделки. Регистрация нового владельца. Нотариус подает документы в Государственный реестр, после чего покупатель получает выписку о праве собственности.

Какие документы нужны для переоформления?

Стандартный пакет документов включает:

паспорта и ИНН продавца и покупателя;

документ, подтверждающий право собственности продавца;

технический паспорт квартиры;

отчет об оценке недвижимости;

справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги (не всегда обязательна, но часто нужна);

при наличии – документы по ипотеке или других обременений.

Подготовка этих документов заранее позволяет избежать задержек и дополнительных расходов.

Сколько стоит переоформить дом?