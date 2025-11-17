24 Канал исследовал, что стоимость переоформления квартиры состоит из нескольких обязательных платежей.
Смотрите также Киев или Львов: в каком городе самое дешевое жилье в Украине
Сколько стоит переоформление квартиры в 2025 году?
Стоимость переоформления в среднем на однокомнатную квартиру может составлять от 30 тысяч гривен. Сумма состоит из:
- Услуг нотариуса – от 4 000 гривен;
- Пенсионного фонда – 1% от стоимости сделки;
- Государственной регистрации права собственности – от 300 до 400 гривен;
- Расходов на оценку квартиры – от 1 000 гривен.
Если квартира стоит дороже, соответственно будут расти и отдельные платежи, привязанные к ее цене.
Что влияет на общую стоимость переоформления?
Цена переоформления зависит от нескольких важных факторов. На сумму также влияют:
- Стоимость квартиры. Чем она выше, тем больше сбор в Пенсионный фонд и размер нотариальных услуг.
- Тип сделки. Продажа, дарение, наследство – каждая операция имеет собственные ставки налогообложения.
- Состояние документов. Если нужны дополнительные справки, выдержки или оценка имущества, это увеличивает расходы.
- Наличие ипотеки или обременений. Погашение или снятие обременения требует отдельных нотариальных действий.
- Регион. В крупных городах нотариальные услуги обычно дороже.
Какие основные этапы переоформления квартиры?
Переоформление жилья состоит из нескольких последовательных шагов:
- Подготовка документов. Продавец и покупатель собирают пакет справок, оценку и подтверждение права собственности.
- Проверка квартиры нотариусом. Специалист проверяет, нет ли арестов, долгов, судебных решений.
- Заключение договора. Стороны подписывают договор купли-продажи или дарения.
- Оплата налогов и сборов. Покупатель и продавец осуществляют обязательные платежи, в зависимости от типа сделки.
- Регистрация нового владельца. Нотариус подает документы в Государственный реестр, после чего покупатель получает выписку о праве собственности.
Какие документы нужны для переоформления?
Стандартный пакет документов включает:
- паспорта и ИНН продавца и покупателя;
- документ, подтверждающий право собственности продавца;
- технический паспорт квартиры;
- отчет об оценке недвижимости;
- справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги (не всегда обязательна, но часто нужна);
- при наличии – документы по ипотеке или других обременений.
Подготовка этих документов заранее позволяет избежать задержек и дополнительных расходов.
Сколько стоит переоформить дом?
Переоформление дома в селе в 2025 году может стоить от 50 тысяч гривен, включая нотариальные услуги, налоги и оценку. На стоимость влияют способ передачи права собственности, рыночная стоимость недвижимости и срок владения имуществом.
Один из самых выгодных вариантов для передачи жилья родственникам – договор дарения. Этот способ позволяет передать недвижимость безвозмездно, но нужно оформить все документы у нотариуса.