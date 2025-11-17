24 Канал исследовал, что стоимость переоформления квартиры состоит из нескольких обязательных платежей.

Сколько стоит переоформление квартиры в 2025 году?

Стоимость переоформления в среднем на однокомнатную квартиру может составлять от 30 тысяч гривен. Сумма состоит из:

  • Услуг нотариуса – от 4 000 гривен;
  • Пенсионного фонда – 1% от стоимости сделки;
  • Государственной регистрации права собственности – от 300 до 400 гривен;
  • Расходов на оценку квартиры – от 1 000 гривен.

Если квартира стоит дороже, соответственно будут расти и отдельные платежи, привязанные к ее цене.

Что влияет на общую стоимость переоформления?

Цена переоформления зависит от нескольких важных факторов. На сумму также влияют:

  • Стоимость квартиры. Чем она выше, тем больше сбор в Пенсионный фонд и размер нотариальных услуг.
  • Тип сделки. Продажа, дарение, наследство – каждая операция имеет собственные ставки налогообложения.
  • Состояние документов. Если нужны дополнительные справки, выдержки или оценка имущества, это увеличивает расходы.
  • Наличие ипотеки или обременений. Погашение или снятие обременения требует отдельных нотариальных действий.
  • Регион. В крупных городах нотариальные услуги обычно дороже.

Какие основные этапы переоформления квартиры?

Переоформление жилья состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Подготовка документов. Продавец и покупатель собирают пакет справок, оценку и подтверждение права собственности.
  2. Проверка квартиры нотариусом. Специалист проверяет, нет ли арестов, долгов, судебных решений.
  3. Заключение договора. Стороны подписывают договор купли-продажи или дарения.
  4. Оплата налогов и сборов. Покупатель и продавец осуществляют обязательные платежи, в зависимости от типа сделки.
  5. Регистрация нового владельца. Нотариус подает документы в Государственный реестр, после чего покупатель получает выписку о праве собственности.

Какие документы нужны для переоформления?

Стандартный пакет документов включает:

  • паспорта и ИНН продавца и покупателя;
  • документ, подтверждающий право собственности продавца;
  • технический паспорт квартиры;
  • отчет об оценке недвижимости;
  • справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги (не всегда обязательна, но часто нужна);
  • при наличии – документы по ипотеке или других обременений.

Подготовка этих документов заранее позволяет избежать задержек и дополнительных расходов.

Сколько стоит переоформить дом?

  • Переоформление дома в селе в 2025 году может стоить от 50 тысяч гривен, включая нотариальные услуги, налоги и оценку. На стоимость влияют способ передачи права собственности, рыночная стоимость недвижимости и срок владения имуществом.

  • Один из самых выгодных вариантов для передачи жилья родственникам – договор дарения. Этот способ позволяет передать недвижимость безвозмездно, но нужно оформить все документы у нотариуса.