24 Канал дослідив, що вартість переоформлення квартири складається з кількох обов'язкових платежів.

Скільки коштує переоформлення квартири у 2025 році?

Вартість переоформлення у середньому на однокімнатну квартиру може становити від 30 тисяч гривень. Сума складається з:

Послуг нотаріуса – від 4 000 гривень;

Пенсійного фонду – 1% від вартості угоди;

Державної реєстрації права власності – від 300 до 400 гривень;

Витрат на оцінку квартири – від 1 000 гривень.

Якщо квартира коштує дорожче, відповідно зростатимуть і окремі платежі, що прив'язані до її ціни.

Що впливає на загальну вартість переоформлення?

Ціна переоформлення залежить від кількох важливих факторів. На суму також впливають:

Вартість квартири. Чим вона вища, тим більший збір до Пенсійного фонду та розмір нотаріальних послуг.

Чим вона вища, тим більший збір до Пенсійного фонду та розмір нотаріальних послуг. Тип угоди. Продаж, дарування, спадщина – кожна операція має власні ставки оподаткування.

Продаж, дарування, спадщина – кожна операція має власні ставки оподаткування. Стан документів. Якщо потрібні додаткові довідки, витяги або оцінка майна, це збільшує витрати.

Якщо потрібні додаткові довідки, витяги або оцінка майна, це збільшує витрати. Наявність іпотеки чи обтяжень. Погашення чи зняття обтяження потребує окремих нотаріальних дій.

Погашення чи зняття обтяження потребує окремих нотаріальних дій. Регіон. У великих містах нотаріальні послуги зазвичай дорожчі.

Які основні етапи переоформлення квартири?

Переоформлення житла складається з кількох послідовних кроків:

Підготовка документів. Продавець і покупець збирають пакет довідок, оцінку та підтвердження права власності. Перевірка квартири нотаріусом. Фахівець перевіряє, чи немає арештів, боргів, судових рішень. Укладення договору. Сторони підписують договір купівлі-продажу або дарування. Оплата податків і зборів. Покупець та продавець здійснюють обов'язкові платежі, залежно від типу угоди. Реєстрація нового власника. Нотаріус подає документи до Державного реєстру, після чого покупець отримує витяг про право власності.

Які документи потрібні для переоформлення?

Стандартний пакет документів включає:

паспорти та ІПН продавця й покупця;

документ, що підтверджує право власності продавця;

технічний паспорт квартири;

звіт про оцінку нерухомості;

довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги (не завжди обов'язкова, але часто потрібна);

за наявності – документи щодо іпотеки або інших обтяжень.

Підготовка цих документів заздалегідь дозволяє уникнути затримок і додаткових витрат.

Скільки коштує переоформити будинок?